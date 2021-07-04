الخارجية المصرية تؤكد مصرع 4 مواطنين في حريق غابات بقبرص

أكدت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد، نبأ مصرع 4 مواطنين في حريق اندلع، أمس السبت، في غابات بقبرص.

وقالت الخارجية في بيان: "اتصالاً باندلاع حرائق هائلة في بعض القرى القبرصية أمس 3 يوليو الجاري، والتي مازالت بعضها مندلعة حتى الآن، علمت السفارة المصرية في نيقوسيا من الجهات القبرصية المعنية بوفاة 4 مواطنين مصريين، كانوا يعملون في قبرص، نتيجة تلك الحرائق".

وأكدت الخارجية أن السفارة المصرية لدى قبرص شكلت غرفة عمليات فور تلقيها تلك المعلومات وذلك للتواصل مع المسؤولين القبارصة، بحسب البيان.

وانتقل السفير وطاقم السفارة إلى مناطقة اندلاع الحرائق بصحبة طاقم من الشرطة القبرصية "لمتابعة كافة التطورات ذات الصلة".

ويجرى حاليا الاستعدادات "فحص مكان الحادث وملابساته تمهيداً لإنهاء كافة الاجراءات لنقل جثامين المتوفين المصريين إلى أرض الوطن في أسرع وقت ممكن".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، عثرت السلطات الأمنية القبرصية، على أربع جثث لضحايا مفقودين في الحريق الذي نشب في غابات قبرص يوم أمس السبت، يعتقد أنهم مصريون.

وقال وزير داخلية قبرص، نيكوس نوريس: "إن كل المؤشرات تشير إلى أنهم الأشخاص الأربعة (المصريون) المفقودون منذ أمس"، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وتم العثور على الضحايا، الذين يعتقد أنهم مصريون، قرب منطقة أودو الجبلية إلى الشمال من مدينتي ليماسول ولارنكا.

واستعر الحريق لليوم الثاني على التوالي في قبرص ودمّر مساحات كبيرة من الغابات بعد أن تسببت رياح قوية ودرجات حرارة مرتفعة في نشوبه، حيث وصفه أحد المسؤولين بأنه الأسوأ على الإطلاق.