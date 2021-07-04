الإرياني: الجيش اليمني يتقدم في البيضاء ويحقق انتصارات كبيرة

أعلن وزير الإعلام والثقافة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، معمر الإرياني، اليوم الأحد، تحقيق قوات الجيش تقدما في عملية عسكرية أطلقها الجمعة، لاستعادة محافظة البيضاء، من قبضة جماعة "أنصار الله".

وقال الإرياني، عبر "تويتر"، إن "الجيش الوطني والمقاومة الشعبية (كيان قبلي موالٍ للجيش) يحققون انتصارات كبيرة في جبهة مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء، ويتمكنون من استعادة عشرات المواقع الاستراتيجية أهمها جبل شبكة ومنطقة قربة وامسوادنه وذا مخشب وجاحور ومواقع في منطقة آل عبيد وأجزاء واسعة من مثلث الجماجم".

٣-تقدم ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مستمر وسط تقهقر وانكسار كبير لمليشيا الحوثي ومصرع وجرح العشرات من عناصرها بينهم قيادات، واستعادة عدد من الاليات والأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة ومستودعات ذخيرة متنوعة، واعطاب عدد من الاطقم، وما زالت المعارك والتقدم مستمر حتى الآن pic.twitter.com/jc3FAlwnyP — معمر الإرياني (@ERYANIM) July 4, 2021

وأضاف: "تقدم الجيش الوطني والمقاومة مستمر وسط تقهقر وانكسار كبير للحوثيين ومصرع وجرح العشرات من عناصرهم بينهم قيادات، واستعادة عدد من الآليات والأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة ومستودعات ذخيرة متنوعة، وإعطاب عدد من الأطقم، وما زالت المعارك مستمرة".

وذكر الوزير الإرياني أن "الجيش، وبإسناد من التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، تمكن من قطع خطوط إمداد الحوثيين فيما تبقى من مناطق الناصفة، والزاهر، والجماجم، والمعارك الآن على أشدها فيما تبقى من مواقع الجماجم وكيدان والغيلمة".

٢-الجيش والمقاومة بإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية يتمكنون من قطع خطوط امداد مليشيا الحوثي المدعومة من ايران فيما تبقى من مناطق الناصفة، والزاهر، والجماجم، والمعارك الآن على اشدها فيما تبقى من مواقع الجماجم وكيدان والغيلمة pic.twitter.com/HnRuseZfLr — معمر الإرياني (@ERYANIM) July 4, 2021

​وعن أهمية السيطرة على محافظة البيضاء، أشار الإرياني إلى "أن البيضاء قلب اليمن النابض والمحاذية جغرافيا لثمان محافظات".