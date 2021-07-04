السعودية تعلن موعد الجرعة الثانية للقاح كورونا للفئات العمرية من 20 إلى 40 عاما

قالت الصحة السعودية، اليوم الأحد، إنه من المقرر إتاحة الجرعة الثانية من لقاح "كورونا" للفئات العمرية من 20 إلى 40 عاما، قريبا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، في المملكة، إنه "يتم التوسع تدريجيًا في جدولة الجرعة الثانية حسب الشرائح العمرية".

وأوضح أنه في البداية كانت الجرعات الثانية متاحة للفئة العمرية 60 عاما فأكثر بدون شروط أو قيود ثم النزول إلى سن الخمسين عاما.

وتوقع المتحدث باسم الصحة السعودية "النزول قريبًا إلى الفئات العمرية الأصغر في وقت قريب"، وطالب الجميع بالتسجيل للحصول على اللقاح عبر تطبيق "صحتي".

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم عن أرقام جرعات لقاح "كورونا" في السعودية، لافته إلى أنها تجاوزت 18 مليونًا و326 ألف جرعة عبر أكثر من 587 موقعًا للتطعيم في مناطق المملكة كافة.