إسرائيل تسجن فلسطينية بتهمة التخابر مع الحرس الثوري و"حزب الله"

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بأن محكمة إسرائيلية قضت بسجن فلسطينية مقدسية عامين ونصف العام، بدعوى التخابر مع "حزب الله" اللبناني.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء اليوم الأحد، أن المحكمة المركزية الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، حكمت على ياسمين جابر، مواطنة فلسطينية، بالسجن لعامين ونصف العام، بزعم تخابرها مع فيلق "القدس" الإيراني، التابع للحرس الثوري، وكذلك لـ"حزب الله" اللبناني.

وقضت المحكمة الإسرائيلية بالسجن لياسمين جابر، تحت تهمة التخابر مع عميل أجنبي، والقيام بأعمال تجنيد لصالح "حزب الله"، في وقت أكدت القناة العبرية أن ياسمين جابر تم اعتقالها العام الماضي، أثناء تواجدها في المكتبة الوطنية الإسرائيلية.

ورأت القناة أن جابر سافرت أكثر من مرة لبنان، خلال الأعوام 2015-2018، والتقت مع شخصيات تابعة لـ"حزب الله" اللبناني، وعمدت على تجنيد عملاء للحزب اللبناني في إسرائيل، مشيرة إلى أنه تم إلقاء القبض على من تواصلت معهم ياسمين جابر.

ولفتت القناة إلى أن ياسمين جابر مواطنة من القدس الشرقية المحتلة، وتعمل في المكتبة الوطنية الإسرائيلية بالجامعة العبرية بالمدينة.