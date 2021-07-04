ملاك السفينة الجانحة: توصلنا لحل مع قناة السويس واستعدادات جارية للإفراج عن "إيفر جيفن"

قال ممثلون عن ملاك السفينة الجانحة في قناة السويس المصرية، إنه تم التوصل رسميا إلى حل مع هيئة القناة بشأن تعويض تدفعه الشركة المالكة إلى الهيئة جراء تعطيل الممر الملاحي لقرابة 6 أيام.

وحسب وكالة "رويترز"، تقول جهات التأمين إن هناك استعدادات تجري للإفراج عن السفينة "إيفر غيفن".

وقررت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، تأجيل نظر قضية السفينة البنمية "إيفر غيفين" التي سدت المجرى الملاحي لقناة السويس في مارس/ آذار الماضي إلى جلسة اليوم الأحد، لاستكمال المفاوضات والتسوية الودية مع هيئة قناة السويس.

وجنحت السفينة "إيفر غيفن" التابعة لشركة "إيفرغرين" في مجري قناة السويس في مارس/ آذار الماضي، ما أدى إلى إغلاق المجري الملاحي بالكامل وتوقف حركة الملاحة الدولية في القناة لمدة 6 أيام.

وطالبت هيئة قناة السويس بتعويضات بلغت 916 مليون دولار عن الأضرار التي لحقت بها جراء الحادث، وهو المبلغ الذي وصفته الشركة المؤمنة على السفينة بأنه "مبالغ فيه وغير مبرر".

وخفضت قناة السويس مبلغ التعويض ليصل إلى 550 مليون دولار، إلا أن الشركة المالكة للسفينة لم تقبل بهذا العرض بعد.

وأعلن سابقا رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع أن الشركة المالكة للسفينة عرضت مبلغ 150 مليون دولار كتعويض.