العراق: توصل واشنطن وطهران لاتفاق أمر ممكن ومردوده إيجابي على المنطقة

قال العراق إن التوصل لاتفاق حول الخلافات بين الولايات المتحدة وإيران ممكن، وإن تحقيق ذلك سيكون له مردود إيجابي على استقراره واستقرار المنطقة.

بغداد- سبوتنيك. وقال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، في تصريحات لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، نقلها بيان لمكتبه الإعلامي اليوم الأحد، إن "الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة مهم للغاية، وهو حاسم للمنطقة، وأعتقد أنه قابل للتحقق".

وتابع: "النجاح في مفاوضات فيينا سيؤثر إيجابا على المنطقة، كما سيخدم استقرار العراق. طلبنا من الأمريكيين والإيرانيين الابتعاد عن تصفية حساباتهم في العراق".

وأردف: "لقد كنا منذ سنوات ساحة للتصادم والصراع، وعلينا اختيار طريق الحوار السياسي لحل الخلافات، وسيستفيد الجميع من ثمار التهدئة".

تجري إيران والولايات المتحدة محادثات غير مباشرة حول إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى والذي فرض قيودا على أنشطة طهران النووية مقابل رفع العقوبات الدولية.

وانتهت الجولة السادسة من مفاوضات فيينا بشأن الاستعادة الكاملة لخطة العمل الشاملة المشتركة في 20 حزيران/ يونيو، والتي تنص أيضا على عودة واشنطن إلى الصفقة. وتجري المفاوضات في العاصمة النمساوية منذ نيسان/ أبريل 2021.

شنت الولايات المتحدة مؤخرا غارات على مواقع على الحدود بين العراق وإيران تعود لفصائل مسلحة عراقية تقول إنها مدعومة من إيران بدعوى الدفاع عن النفس وتأمين القوات الأمريكية. وأدانت بغداد الغارات الأميركية، مؤكدة أنها تدرس الخيارات القانونية للرد عليها.