مسؤول ليبي يلتقي ممثلي صندوق الأمم المتحدة للسكان

عقد رئيس الفريق الاستشاري بمكتب وزير الدولة الليبي للشؤون الاقتصادية، علي الصلح، صباح اليوم الأحد، اجتماعا مع ممثلي صندوق الأمم المتحدة للسكان، تناول سبل دعم الصندوق للقطاع الصحي والخدمي الليبي.

وبحث الاجتماع الذي عقد بتعليمات من وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، سلامة الغويل، في مكتبه، الإمكانيات والدعم الذي يقدمه الصندوق في المجال الصحي والخدمي بالتعاون مع مختلف الوزارات في ليبيا، بحسب بيان للوزارة.

وتمحور النقاش على دراسة عدة محاور بينها، مساندة ودعم وزارة الصحة الليبية ورعاية الإمومة والطفولة، ودعم وتمكين حماية المرأة وذلك بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية، وتمكين ومساعدة الشباب ودعمهم بالشراكة مع وزارة الشباب، ودعم وزارة الشؤون الإقتصادية.

كما تطرق الصلح إلى مبادرة الأمم المتحدة في البرامج الاقتصادية بمشاركة الشركات الكبرى والصغرى والمنظمات الدولية مع دول أخرى من أجل تمكين الشباب.