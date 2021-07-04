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    سد النهضة، إثيوبيا يوليو 2020

    خبراء: المعطيات لا تبعث على التفاؤل بنتائج جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة

    © AFP 2021 / -
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    رأى خبراء سودانيون أن الدبلوماسية السودانية نجحت بطريقة ما في تدويل النزاع الجاري مع إثيوبيا حول سد النهضة، الذي تبنيه على النيل الأزرق في منطقة منابع النيل، مؤكدين أن موافقة مجلس الأمن الدولي على عقد جلسة طارئة في الثامن من تموز/يوليو الجاري يعتبر خطوة إلى الأمام لصالح السودان ومصر بصفتهما دولتي المصب للنهر.

    الخرطوم– سبوتنيك. وقال الخبير والمحلل السياسي السوداني، معوض راشد، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "أقصى ما يمكن أن يخرج به المجلس هو حث الأطراف المعنية بقضية سد النهضة على مواصلة التفاوض للوصول إلى صيغة توافقية أو اتفاق قانوني".

    وفيما يخص طلب وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق من نظيرها الروسي مساندة بلاده لموقف السودان في قضية سد النهضة، قال راشد، إن "اتصالات السودان مع روسيا وغيرها من الدول لدعم موقف السودان ربما تؤتي أكلها في حال إجراء روسيا الاتصالات اللازمة مع إثيوبيا في هذا الصدد"، إلا أنه رأى أن موقف روسيا في جلسة مجلس الأمن "لن يخرج عن تأييد مسألة حث الأطراف على مواصلة المفاوضات وصولا لصيغة توافقية في قضية الملء الثاني".

    وتابع راشد "ولا أعتقد أن ثمة تصويت سيجرى حول قرار ملزم لأطراف الأزمة حتى يكون لروسيا مثلا حق النقض، في حال لم يكن القرار في صالح السودان، لذا فإن طلب التدخل من روسيا لا محل له من الإعراب في هذه الحالة، وحتى إن وصل الحال لاستصدار قرار أي كان، فإن الأرجح هو أن تمتنع روسيا عن التصويت حفاظا على مصالحها مع الدول الثلاث".

    © AP Photo / Mary Altaffer
    صحيفة: مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة يوم 8 يوليو لبحث أزمة سد النهضة
    وحول الظروف الأمنية، التي تمر بها إثيوبيا في الوقت الراهن، وإمكانية ضغطها على أديس أبابا في ملف سد النهضة، قلل راشد من إمكانية تقديم الحكومة الإثيوبية تنازلات في الملف، قائلا "لا أعتقد أن الأوضاع الداخلية ستحمل رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، على تقديم أي تنازل لأن الحكومة الإثيوبية تتعامل مع قضيتها الداخلية وفق خطط متقنة حتى لا تؤثر على موقفها التفاوضي، ولا زال هناك أمل في أن تتمكن آليات الاتحاد الأفريقي من تشجيع الأطراف على العودة للمفاوضات مع تقديم تنازلات من كل طرف وصولا لحل توافقي".

    وفي السياق ذاته، قال رئيس تحرير صحيفة "السودان فويس" الناطقة بالإنجليزية، محمد عبد الله، لوكالة "سبوتنيك"، إن "التحركات الدبلوماسية لوزيرة الخارجية السودانية، يمكن القول إن هناك تعنتا من قبل إثيوبيا، حيث أنها رفضت كل الخيارات ولذلك تبنت الحكومة السودانية خيار الذهاب إلى الأمم المتحدة، إلا أن الأمم المتحدة، ربما، من باب تلطيف الأجواء، يمكن أن تساعد في تقديم مقترحات".

    وأضاف عبد الله، أنه "علما بأن مثل هذه النزاعات يمكن أن تحل إقليميا، لأن مجلس الأمن ليس من اختصاصه التدخل فى مثل هذا الصراع، الذي يعد من الأمور الصغيرة بالنسبة لقضايا وشواغل الأمم المتحدة ومجلسها".

    سد النهضة، إثيوبيا 3 يناير 2021
    © AP Photo / Elias Asmare
    إثيوبيا ترفض إحالة مصر والسودان قضية سد النهضة إلى مجلس الأمن
    وحول دعوة السودان لتدخل روسيا في خط أزمة سد النهضة ضد إثيوبيا، قال عبد الله إن "روسيا يمكن أن تلعب دورا مهما فى هذا الشأن، بما لديها من نفوذ وتأثير على كثير من القضايا، وبما أنها من الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن الدولي، فإن السودان يتوقع منها الإسهام فى ايجاد حل لأزمة سد النهضة".

    وتابع: "بشكل عام مجلس الأمن الدولي يمكن أن يعقد جلسته إلا أن المؤشرات لا تنبئ بأن المجلس سيصدر قرارا للضغط على إثيوبيا، ولكن يمكن إصدار بيان غير ملزم فيه رجاء لإثيوبيا بعدم ملء السد بدون الوصول لاتفاق يرضي جميع الأطراف".

    وبالمقابل، اعتبر الكاتب الصحافي السوداني، مازن صلاح السيد، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن "انعقاد الجلسة الطارئة للمجلس في الثامن من [تموز] يوليو جاري يعتبر تأكيدا علي الاستجابة الإثيوبية، وأتوقع أن تختم هذه الجلسة باتفاق شبه كامل، وذلك حسب التوجهات الأميركية في المنطقة الأفريقية، والذي سوف يجعل من إثيوبيا والسودان شركاء النهوض في هذه المنطقة الإقليمية، كما كان الاتفاق عليه قبل الخلاف الذي نشب بين السودان وإثيوبيا".

    وحول التدخل الروسي، حسب طلب السودان، أوضح السيد، أن روسيا تنظر لمصالحها في إفريقيا وخاصة في السودان، وبما أن السودان علق كل الإجراءات المتعلقة بالقاعدة اللوجستية الروسية في بورتسودان، فأعتقد أن المهمة ستكون صعبة.

    وبدأت أثيوبيا في بناء "سد النهضة" على النيل الأزرق في عام 2011 بهدف توليد الكهرباء، وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها البالغة 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل؛ فيما يخشى السودان من تأثيره على سدوده المقامة على النيل الأزرق.

    © REUTERS / TIKSA NEGERI
    إثيوبيا: مشروع سد النهضة اكتمل بنسبة 80% وسنمضي قدما وفق الخطة الموضوعة
    وفشلت جميع جولات المفاوضات، التي بدأت منذ نحو 10 سنوات، في التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن ملء خزان السد وقواعد تشغيله.

    وأكدت أثيوبيا في أكثر من مناسبة عزمها إتمام الملء الثاني لسد النهضة في موسم الأمطار، مع بداية شهر تموز/يوليو الجاري، بغض النظر عن إبرام اتفاق مع دولتي المصب، وتعتبر مصر والسودان إقدام إثيوبيا على الملء الثاني بدون التوصل لاتفاق تهديدا لأمنهما القومي.

    ووجهت مصر في وقت سابق رسالة إلى مجلس الأمن الدولي حول سد النهضة، قالت فيها "إنه بعد 10 سنوات من المفاوضات تطورت القضية إلى حالة تتسبب حاليا في احتكاك دولي".

    وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في الرسالة، إن الوضع يشكل تهديدا وشيكا للسلم والأمن الدوليين ويتطلب أن ينظر فيه المجلس على الفور.

    وأعلنت رئاسة مجلس الأمن الدولي عن عقد جلسة الخميس المقبل الثامن من تموز/يوليو الجاري حول سد النهضة الإثيوبي، بعد تلقيه طلبا من مصر والسودان بسبب تعنت أديس أبابا في التوصل لاتفاق بشأن آليات تشغيل السد وقواعد ملء خزانه.

    إنفوجرافيك
    © Sputnik
    سد النهضة.. آمال إثيوبيا ومخاوف مصر

    انظر أيضا:

    السودان ترحب بإعلان مجلس الأمن عقد جلسة الخميس المقبل بشأن سد النهضة
    إثيوبيا: مشروع سد النهضة اكتمل بنسبة 80% وسنمضي قدما وفق الخطة الموضوعة
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