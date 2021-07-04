السيطرة على حريق بأحد المصانع المصرية

نشب حريق بأحد المصانع في منطقة السلام في مصر، وتمكنت الأجهزة الأمنية في القاهرة من التعامل معه على وجه السرعة، لتتمكن من السيطرة عليه في نهاية الأمر.

وذكرت "بوابة أخبار اليوم" المصرية، أن غرفة العمليات التابعة لشرطة النجدة في مصر تلقت بلاغا يفيد باندلاع حريق داخل مصنع ينتج بعض مكونات أجهزة التكييف في منطقة السلام.

عاجل| حريق هائل داخل مصنع بمنطقة السلام https://t.co/twXhmsPiUb pic.twitter.com/s8Mh4LsnC1 — بوابة أخبار اليوم (@akhbarelyom) July 4, 2021

وإثر البلاغ تحركت 4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وتمكنت من السيطرة عليه قبل أن ينتقل إلى المنشآت المجاورة، بينما تم تحرير محضر بتفاصيل الواقعة، التي تباشر النيابة التحقيق فيها.

ولم تشر الصحيفة المصرية إلى أسباب اندلاع الحريق، أو حجم الخسائر التي تسبب فيها.