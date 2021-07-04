عقيلة صالح: هناك من يحاول عرقلة الانتخابات لتحقيق مكاسب على حساب الليبيين

أعلن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، اليوم الأحد، أن "إجراء الانتخابات العامة في موعدها سينعكس بالإيجاب على كافة الأوضاع في ليبيا".

وقال عقيلة صالح، في كلمة مسجلة له بثتها عدد من القنوات التلفزيونية، إن "البعض يقوم بمحاولة عرقلة عمل المفوضية لتحقيق مكاسب على حساب الليبيين"، معربا عن أمله في أن تواصل مفوضية الانتخابات عملها لتنظيم الانتخابات في موعدها.

وتابع رئيس مجلس النواب الليبي: "إجراء الانتخابات في موعدها سيكون له آثار كبيرة على استقرار ليبيا واقتصادها".

وأعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، اليوم الأحد، عن البدء في عملية تحديث سجل الناخبين وفتح المركز الإعلامي لتغطية الانتخابات المقررة في 24 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وأكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، في كلمة له، خلال افتتاح المركز الإعلامي للمفوضية، أن المفوضية ملتزمة بتحمل مسؤوليتها أمام الليبيين الذين اختاروا الديمقراطية نهجا لبناء الدولة، معلنا البدء في عملية تحديث سجل الناخبين وإتاحة الفرصة للذين لم يسجلوا من قبل أو الذين غيروا أماكن إقامتهم ويسعون إلى التسجيل في مركز انتخابي آخر.

وكان رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، قال إن حكومته ملتزمة بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أنها ملتزمة بما سيتم إقراره بالقاعدة الدستورية للعملية الانتخابية.

وأضاف الدبيبة في فعالية للمفوضية العليا للانتخابات، أن "حكومة الوحدة الوطنية ستوفر كل الدعم لحماية الانتخابات وإعداد خطة تشمل تأهيل 30 ألف شرطي لتأمين صناديق الاقتراع، وضمان نزاهة العملية وعدم التلاعب بها"، مؤكدا أنه يطمح "لديمقراطية حقيقية تصل بليبيا لبر الأمان".

ولفت إلى أن "حكومة الوحدة الوطنية حريصة على تحقيق التداول السلمي للسلطة"، محذرا الليبيين "من خطورة العزوف عن التصويت"، مشيرا إلى أن "فتح سجل الناخبين خطوة مهمة جدا لبدء عملية الانتخابات الليبية".

يأتي ذلك عقب فشل جلسات الحوار في جنيف، التي ترعاها الأمم المتحدة في التوصل إلى اتفاق لإجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل، إذ أعلن منسق بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، في وقت سابق، إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق للتمهيد لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، وذلك بعد انتهاء بعد محادثات جنيف.