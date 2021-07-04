تونس... منع التنقل بين ولايتي سوسة والمنستير

قررت السلطات المحلية في تونس منع حركة التنقل بين ولايتي سوسة والمنستير بدءا من اليوم الأحد.

ونقلت إذاعة "موزاييك" بلاغا مشتركا قرر فيه كل من والي سوسة، رجاء الطرابلسي، ووالي المنستير، أكرم السبري، منع التنقل بين الولايتين.

وأوضح البلاغ أنه يحظر حركة النقل من ولاية سوسة إلى ولاية المنستير ومن ولاية المنستير إلى ولاية سوسة خلال فترة الحجر الصحي الممتدة من 4 يوليو/تموز إلى 11 من الشهر ذاته.

وفي وقت سابق، قررت سلطات الصحة في تونس تطويق وعزل معتمدية غمراسن، بعد تزايد حالات الإصابة بـ"كورونا" فيها.

وقررت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية تطاوين فرض الحجر الصحي الموجه بالمعتمدية مع تطويق كافة مناطقها وعزلها وذلك ابتداء من يوم أمس السبت 3 يوليو/تموز وحتى يوم 11 من الشهر ذاته.

يذكر أن ولاية تطاوين كانت قد سجلت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 172 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ووفاة شخصين حاملين للفيروس.

وكانت الحكومة التونسية قد قررت، الثلاثاء الماضي، تمديد ساعات حظر التجول ليلا، في مسعى لوقف الانتشار السريع لفيروس "كورونا"، بعدما سجلت البلاد رقما قياسيا في عدد الإصابات اليومية بالفيروس.