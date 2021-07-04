مصر... تنفيذ حكم الإعدام في مدان بمحاولة اغتيال مسؤول أمني كبير

نفذت مصلحة السجون المصرية، اليوم الأحد، حكما بالإعدام بحق معتز مصطفى حسن، المدان بمحاولة اغتيال مسؤول أمني كبير.

وقالت صحيفة "الوطن" المحلية، إن معتز سبق وأدين بمحاولة اغتيال مدير أمن الأسكندرية السابق، اللواء مصطفى النمر.

وجرى تنفيذ حكم الإعدام في سجن استئناف القاهرة بحضور قيادات السجن وأحد أعضاء النيابة العامة وأحد رجال الدين وطبيب شرعي.

وفي أعقاب تنفيذ الحكم تم نقل جثة الإرهابي إلى مشرحة زينهم، تمهيدا لتسليمها لأسرته لدفنها.

وعاقبت محكمة جنايات أمن الدولة العليا معتز مصطفى حسن واثنين آخرين بالإعدام شنقا، لمحاولتهم تفجير سيارة مفخخة بالتزامن مع مرور سيارة اللواء النمر بمنطقة سيدي جابر في الإسكندرية، في 24 مارس/آذار 2018، ما أسفر عن مقتل اثنين من حراسه.

وكشفت التحقيقات في القضية التي تضم 11 متهما (2 محبوسان و9 هاربين)، أن معتز قاد السيارة المفخخة، وتركها بمكان الانفجار الذي أسفر عن مقتل اثنين من حراس مدير الأمن.