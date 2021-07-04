سلطات أبو ظبي تحدث إجراءات السفر للمواطنين والمقيمين القادمين من خارج البلاد

قررت لجنة "إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث" في إمارة أبوظبي، تحديث إجراءات السفر الخاصة بالمواطنين والمقيمين في الإمارة القادمين من خارج الدولة، بدءا من يوم غد الاثنين.‬‬‬

ووفقا وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فإنه يتطلب من المطعمين القادمين من وجهات القائمة الخضراء إجراء فحص مسحة الأنف "بي سي آر" عند الوصول، وفحص إضافي في اليوم السادس دون الحاجة للحجر الصحي، أما بالنسبة للمطعمين القادمين من الوجهات الأخرى فيتوجب عليهم إجراء فحص مسحة الأنف "بي سي آر" عند الوصول والحجر الصحي لمدة 7 أيام، مع إجراء فحص مسحة الأنف "بي سي آر" إضافي في اليوم السادس.

لجنة إدارة الطوارئ والأزمات في أبوظبي تحدث إجراءات السفر الخاصة بالمواطنين والمقيمين القادمين من خارج الدولة#وام https://t.co/HNNCSTZDrD pic.twitter.com/aAOGcvqa54 — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) July 4, 2021

ويطبق البرتوكول على المطعمين من المواطنين والمقيمين في إمارة أبوظبي، الذين أكملوا 28 يوما أو أكثر منذ تلقيهم الجرعة الثانية من اللقاح والمثبت في تقرير التطعيم من تطبيق الحصن.

أما بالنسبة لإجراءات السفر الخاصة بالمواطنين والمقيمين بالإمارة من غير المطعمين، فيتطلب من القادمين من وجهات القائمة الخضراء إجراء فحص مسحة الأنف "بي سي ار" عند الوصول دون الحاجة للحجر الصحي، بالإضافة إلى إجراء فحص مسحة الأنف "بي سي ار" إضافي في اليوم السادس وفي اليوم الثاني عشر.

بينما يتوجب على غير المطعمين من مواطنين ومقيمين القادمين من الوجهات الأخرى إجراء فحص مسحة الأنف "بي سي ار" عند الوصول و الحجر الصحي لمدة 12 يوما مع إجراء فحص مسحة الأنف "بي سي ار" آخر في اليوم الحادي عشر.

هذا وتبقى معدلات الإصابة في الإمارات مرتفعة، وتراوح عدد الإصابات اليومية عند حوالي 2000 منذ مارس/ آذار، بعدما بلغت ذروة حوالي 4000 حالة في فبراير/ شباط. وتختبر الإمارات عددا أكبر من الأشخاص بالنسبة كل فرد مقارنة بمعظم الدول، كما أنها تتميز بواحد من أقل معدلات الوفيات في العالم.

وعلى عكس بلدان أخرى، تجنبت البلاد إلى حد كبير عمليات الإغلاق منذ خروجها من الإغلاق العام الماضي. وفي حين أعلنت أبو ظبي عن بعض القيود والخطط لحصر الأماكن العامة للمطعمين اعتبارا من أغسطس/ آب، تظل دبي مفتوحة إلى حد كبير.