السعودية... اللقاح شرط لدخول الأماكن العامة اعتبارا من 1 أغسطس... فيديو

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، مساء اليوم الأحد، أن تلقي جرعتي اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" سيكون شرطا لدخول جميع الأماكن العامة، بما في ذلك المنشآت والأنشطة ووسائل النقل العام، وذلك اعتبارا من الأول من أغسطس/آب المقبل.

جاء ذلك وفق ما أفاد به المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، العقيد طلال الشلهوب، خلال مؤتمر "مستجدات كورونا" في المملكة.

ودعا الشلهوب المواطنين والمقيمين إلى ضرورة المبادرة والمسارعة بأخذ اللقاح قبل تطبيق هذا القرار، بحسب صحيفة "عاجل".

المتحدث الأمني لوزارة الداخلية: اشتراط التحصين المعتمد من وزارة الصحة للدخول لكافة الأنشطة والمنشآت واستخدام وسائل النقل العامة.#واس_عام pic.twitter.com/vx5XUQ6TuG — واس العام (@SPAregions) July 4, 2021

وسبق أن كشف مصدر مسؤول بوزارة الداخلية أنه سيمنع على من لم يتلقوا اللقاح المعتمد من وزارة الصحة اعتبارا من مطلع الشهر المقبل دخول أي نشاط اقتصادي أو ثقافي أو تجاري أو رياضي أو ترفيهي، أو أي مناسبة ثقافية أو ترفيهية أو علمية أو اجتماعية، أو أي منشأة حكومية أو خاصة، أو أي منشأة تعليمية سواء كانت حكومية أو خاصة أو استخدام وسائل النقل العام.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 1173 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و13 حالة وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، عن أرقام جرعات لقاح "كورونا" في السعودية، لافتة إلى أنها تجاوزت 18 مليونًا و326 ألف جرعة عبر أكثر من 587 موقعًا للتطعيم في مناطق المملكة كافة.