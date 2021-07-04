السعودية تدشن موقع خدمة حجاج الداخل بعد تطويره

دشنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، الموقع الإلكتروني المختص بخدمة حجاج الداخل بعد تطويره.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن وزير الحج والعُمرة السعودي، عبدالفتاح بن سليمان مشاط، دشن الموقع بمكتبه بمقر الوزارة في مكة المكرمة، اليوم.

وأطلق مشاط موقع المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدّمة حُجّاج الدّاخل، الإلكتروني على شبكة "الإنترنت"/https://mutahed.org"، وذلك بعد تطويره وتحديثه .

من جانبه صرح، رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، عبد الرحمن بن فالح الحقباني، بأن هذه الخطوة التطويرية ضمن إطار اهتمام المجلس التنسيقي المستمر بتطوير منظومته الإلكترونية والتوسع في استخدام التكنولوجيا.

وأوضح الحقباني أن الموقع بشكله الجديد يتميز بالعديد من الخصائص الفنية والمواصفات التقنية الجديدة والمختلفة، التي تسهل للمتصفح النفاذ إلى مختلف مكوناته وتقسيماته، والحصول على كثير من المعلومات والعديد من الخدمات التفاعلية.

وكشف الحقباني عن إنه يجري الإعداد والتجهيز لإطلاق الموقع بنسختيه الإنجليزية والفرنسية، لتعميمه وإتاحة محتوياته بعدد من اللغات الأخرى غير العربية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأحد، أنه سيتم معاقبة من يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة دون تصريح، بغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال سعودي.

ووفقا لبيان الداخلية السعودية، فإنه سيتم مخالفة كل من يتم ضبطه محاولا الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) دون تصريح، بدءا من تاريخ 5 يوليو/تموز 2021، حتى نهاية اليوم 23 من نفس الشهر، بغرامة مالية قدرها 10000 ريال.