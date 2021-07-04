وزير الطاقة السعودي: إذا كانت هناك تحفظات لدى أي دولة فلماذا سكتت عنها سابقا

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم الأحد، إن "التوافق موجود بين دول أوبك+ ما عدا دولة واحدة"، مؤكدا أته "لا يمكن لأي دولة اتخاذ مستوى إنتاجها في شهر واحد كمرجعية".