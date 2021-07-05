تونس... إنقاذ 78 مهاجرا وانتشال 49 جثة غرقت مراكبهم جنوبي البلاد

أعلنت السلطات التونسية، اليوم الاثنين، إنقاذ 78 مهاجرا أجنبيا من الغرق وانتشال 49 جثة، بعدما غرقت قواربهم قبالة سواحل مدينة صفاقس جنوبي البلاد.

وبحسب وكالة الأنباء التونسية الرسمية (وات)، أنقذت وحدات المنطقة البحرية للحرس الوطني في صفاقس 78 مهاجرا أجنبيا من الغرق.

وأضافت أن وحدات الحرس الوطني انتشلت أيضا 49 جثة لأشخاص غرقت مراكبهم الأربعة في الفترة بين 26 يناير/كانون الثاني الماضي و4 يوليو/تموز الجاري.

وأمس الأول (السبت)، قال الهلال الأحمر التونسي إن عشرات المهاجرين غير الشرعيين تم إنقاذهم من الغرق قبالة سواحل البلاد، فيما يبقى آخرون في عداد المفقودين.

وذكرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية نقلا عن المنظمة إنه جرى "إنقاذ 84 مهاجرا غير نظامي، و43 آخرين في عداد المفقودين بسواحل جرجيس".

وتعد السواحل التونسية منطلقا للهجرة غير النظامية من تونس ودول أفريقيا جنوب الصحراء إلى القارة الأوروبية.