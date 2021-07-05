مصر ترسل طائرتين إلى قبرص للمشاركة في إخماد حرائق الغابات بتوجيه من السيسي

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، اليوم الاثنين، أوامرها بتجهيز طائرتين "هليكوبتر" مدعمتين بكل المعدات والوسائل المتطورة لمشاركة حكومة قبرص في إخماد الحرائق المندلعة في غابات ترودوس الجنوبية القبرصية.

وقالت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، عبر "تويتر"، إن ذلك جاء "تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وإستمراراً للدعم المصري المقدم للدول الصديقة والشقيقة لمجابهة كافة الأزمات التي تتعرض لها".

#المتحدث_العسكرى : بتوجيهات من الرئيس / عبدالفتاح السيسى مصر تساهم فى السيطرة على الحرائق المندلعة فى غابات قبرص . pic.twitter.com/JfRF9XkR7W — المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) July 5, 2021

وأكدت وزارة الخارجية المصرية، أمس الأحد، مصرع 4 مواطنين في حريق اندلع، في غابات بقبرص. وقالت الخارجية: "اتصالاً باندلاع حرائق هائلة في بعض القرى القبرصية أمس 3 يوليو الجاري، والتي مازالت بعضها مندلعة حتى الآن، علمت السفارة المصرية في نيقوسيا من الجهات القبرصية المعنية بوفاة 4 مواطنين مصريين، كانوا يعملون في قبرص، نتيجة تلك الحرائق".

وأكدت الخارجية أن السفارة المصرية لدى قبرص شكلت غرفة عمليات فور تلقيها تلك المعلومات وذلك للتواصل مع المسؤولين القبارصة، مشيرة إلى أن السفير وطاقم السفارة انتقلا إلى مناطقة اندلاع الحرائق بصحبة طاقم من الشرطة القبرصية "لمتابعة كافة التطورات ذات الصلة".

وفي وقت سابق أمس الأحد، عثرت السلطات الأمنية القبرصية، على أربع جثث لضحايا مفقودين في الحريق الذي نشب في غابات قبرص يوم السبت الماضي، يعتقد أنهم مصريون. وقال وزير داخلية قبرص، نيكوس نوريس: "إن كل المؤشرات تشير إلى أنهم الأشخاص الأربعة (المصريون) المفقودون"، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

واستمر الحريق لليوم الثاني على التوالي في قبرص ودمّر مساحات كبيرة من الغابات بعد أن تسببت رياح قوية ودرجات حرارة مرتفعة في نشوبه، حيث وصفه أحد المسؤولين بأنه الأسوأ على الإطلاق.