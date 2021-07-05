العراق... صواريخ كاتيوشا تستهدف قاعدة "عين الأسد" التي تضم قوات أمريكية

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الاثنين، عن تعرض قاعدة "عين الأسد"، غربي البلاد، التي توجد فيها قوات أمريكية، إلى هجوم صاروخي.

ونقل موقع "السومرية نيوز "، عن مصدر أمني، قوله إن "صاروخا واحداً من نوع كاتيوشا، استهدف محيط قاعدة عين الأسد في الأنبار"، مشيرا إلى "عدم وقوع إصابات جراء الاستهداف".

من جهتها، قالت قناة "العربية"، إن "القاعدة التي تضم قوات أمريكية استهدفت بأكثر من صاروخ كاتيوشا"، مضيفة أنها وقعت بعيدا عن تواجد القوات الأمريكية.

وكانت القاعدة التي تستضيف قوات أمريكية وأخرى تابعة للتحالف قد تعرضت لهجوم في الـ24 من مايو/ أيار الماضي، إذ تم إطلاق صاروخ عليها لم يسفر عن أي إصابات.

وقبلها بأسبوعين، قال التحالف الدولي في العراق، إن قاعدة "عين الأسد" الجوية تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة.