ملك الأردن يلبي طلب مواطن يسبح في خليج العقبة... فيديو

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، مقطعا مصورا يجمع بين العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، وأحد المواطنين في البحر الأحمر في خليج العقبة.

ويظهر في الفيديو تلبية ملك الأردن لطلب المواطن الذي رغب في مقابلته، والذي كان يسبح في البحر الأحمر، وأصر على مقابلة العاهل الأردني فور رؤيته له على القارب الخاص به، بحسب وكالة "عمون" الأردنية.

وبعد حصول المواطن على الموافقة على مقابلة الملك عبد الله الثاني، سبح سريعا ناحية قارب ملك الأردن وصافحه، ودار حديثا وديا بينهما.

مواطن يطلب مقابلة الملك من البحر في العقبة#عمون pic.twitter.com/BZTc2oIo21 — وكالة عمون الاخبارية (@ammonnews) July 5, 2021

​من ناحية أخرى، توجه العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، يوم الخميس الماضي، إلى أمريكا، وترافقه زوجته الملكة رانيا العبد الله.

وأعلن الديوان الملكي الهاشمي، في بيان نشره، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن الملك عبد الله الثاني غادر أرض الوطن متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية ، حيث من المقرر أن يشارك في الملتقى الاقتصادي في مدينة صن فالي.

وأشار البيان إلى أن زيارة العاهل الأردني إلى مدينة صن فالي، تأتي قبيل زيارة عمل إلى العاصمة واشنطن، تتخللها زيارة خاصة.

ومن المقرر أن يُعقد الملتقى الاقتصادي، في ولاية أيداهو، خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو/ تموز.

ويحضر الملتقى قيادات سياسية واقتصادية وإعلامية أمريكية ودولية.

وأعلن الديوان الهاشمي أن الأمير فيصل بن الحسين أدى اليمين الدستورية، نائبا للعاهل الأردني، بحضور هيئة الوزارة.