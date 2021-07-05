مصدر عراقي لـ"سبوتنيك": استهداف قاعدة عين الأسد بـ7 صواريخ

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الاثنين، باستهداف قاعدة "عين الأسد" التي تستضيف قوات أمريكية في محافظة الأنبار غربي البلاد بـ 7 صواريخ سقطت 3 منها داخل القاعدة، فيما لم يتم الإعلان عن وقوع إصابات.

بغداد– سبوتنيك. وقال المصدر لوكالتنا، إن "القاعدة تعرضت لهجوم بسبعة صواريخ اليوم سقط ثلاثة منها داخل القاعدة، فيما سقطت الصواريخ الأخرى في محيط القاعدة من دون تسجيل خسائر بشرية"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

من جهته قال التحالف الدولي، في بيان اليوم، ان قاعدة عين الأسد تعرضت إلى هجوم بـ 3 صواريخ دون وقوع إصابات.

وقال التحالف إن "التقرير الأولي يظهر أن القاعدة تعرضت عند الساعة 2:45 مساءً بالتوقيت المحلي لثلاثة صواريخ، سقطت على محيط القاعدة"، وبين أنه "لا توجد إصابات، ويتم تقييم الأضرار حاليا".

ومنذ أشهر يتعرض مطار بغداد الدولي والمنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد والتي تضم المباني الحكومية والسفارة الأميركية وبعثات دبلوماسية أجنبية، إلى جانب قواعد عسكرية تستضيف قوات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) أبرزها عين الأسد، لسلسلة من الهجمات المتكررة بصواريخ كاتيوشا.

ولم تكشف الأجهزة الأمنية حتى الآن عن منفذي هذه الهجمات الصاروخية، فيما تتهم واشنطن جماعات موالية لإيران بتنفيذ الهجمات.