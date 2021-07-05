بنود مثيرة في اتفاق التسوية بين مصر وملاك "إيفر غيفن"... التعويض ليس بالمال فقط

انتهت مصر والشركة المالكة لسفينة "إيفر غيفن" التي جنحت في قناة السويس وعطلت الملاحة بها لأيام في شهر مارس/ آذار، أمس الأحد، من توقيع عقود تسوية الخلاف بينهما.

وذكرت صحيفة "الشروق" المصرية أنه من المقرر أن يصدر قرارا من القضاء المصري برفع الحجز التحفظي عن السفينة غدا الثلاثاء، على أن تبدأ التحرك من البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية شرقي مصر، متجهة إلى ميناء روتردام الهولندي، يوم الأربعاء.

ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالمطلعة، قولها إن هذه التسوية تضمنت سداد الشركة لإجمالي تعويضات تبلغ قيمتها 540 مليون دولار، يسدد جزءا منها بصورة نقدية، فيما وقع مسؤولوها خطابات ضمان لسداد جزء آخر من المبلغ.

وضمن مبلغ التعويض، ستسلم الشركة مصر، قاطرة يابانية جديدة تبلغ قيمتها 70 مليون دولار، ويمثل ذلك مقابل إجراءات الإنقاذ والصيانة التي أجرتها طواقم الهيئة للسفينة وتكاليف تعطيل حركة الملاحة بقناة السويس من قبل السفينة.

من المقرر أن تعقد الهيئة والشركة مؤتمرا صحفيا في موقع توقف السفينة، غدا الأربعاء، للإعلان عن هذه التفاصيل بشكل رسمي.

كما اتفق الطرفان على تقديم الشركة اليابانية وبعيدا عن مبلغ التعويض، مجموعة من الخدمات اللوجيستية التي تساعد على تطوير منظومة العمل داخل هيئة قناة السويس.