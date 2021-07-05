العاهل المغربي يهنئ الرئيس الجزائري بذكرى استقلال بلاده

هنأ العاهل المغربي الملك محمد السادس، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، معربا عن تمنياته للشعب الجزائري بالتقدم والازدهار.

الرباط - سبوتنيك. وجاء في البرقية، بحسب التلفزيون الرسمي، أن "الشعب المغربي ليشاطر شقيقه الجزائري مشاعر الاحتفاء بهذه المناسبة المجيدة، مستحضرا بكل اعتزاز صفحات التلاحم والتضامن الأخوي الصادق، التي تختزنها ذكرى كفاحهما البطولي المشترك من أجل الحرية والاستقلال".

تأتي هذه البرقية في خضم أزمة تعانيها العلاقات بين البلدين بسبب قضية الصحراء الغربية، والتي اشتعلت من جديد بعد أن تدخلت الجزائر لإعادة زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي من إسبانيا حيث كان يتلقى العلاج، وجرى الاستماع لإفادته من قبل القضاء الإسباني في اتهامه بارتكاب جرائم عنف وتعذيب.

وأثارت تصريحات صحافية أدلى بها الرئيس الجزائري أوائل الشهر الماضي، غضبا كبيرا في المغرب بعد أن حذّر المغرب من القيام بـ"الاعتداء على الجزائر"، مؤكدا أن الحدود البرية مع المغرب ستبقى مغلقة.

وأضاف الرئيس الجزائري "القطيعة تأتي من المغرب، وبالضبط من النظام الملكي.. نحن لن نهاجم قَطّ جارنا، لكننا سننتقم إذا تعرضنا للهجوم، لكني أشك في أن المغرب سيحاول ذلك".

ويعتبر المغرب الجزائر "طرفا" في قضية الصحراء عبر دعمها واستضافتها لجبهة البوليساريو التي تنادي باستقلال الصحراء عن المغرب، فيما تنفي الجزائر ذلك.