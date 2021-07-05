4 مدن جزائرية ضمن قائمة المناطق الأكثر حرا حول العالم

جاءت 4 مدن جزائرية ضمن قائمة المناطق الأكثر حرا في العالم خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بحرارة تجاوزت 49 درجة مئوية.

نشر الموقع المختص في قياس درجات الحرارة "Eldoradowheather" قائمة تضم 15 مدينة حول العالم بدرجة، واحتلت فيها مدينة تقرت الجزائرية المقدمة بحرارة قدرت بـ 49.5 وتلتها مدينة حاسي مسعود في المرتبة الثانية وجاءت ورقلة رابعا بدرجة حرارة 49.4 و49.3 على التوالي.

وحملت نفس القائمة مدينة جزائرية أخرى وهي وادي سوف، التي جاءت في المرتبة الرابعة محليا والرابعة عشر عالميا بدرجة حرارة فاقت 48.2.

مدينتان جزائريتان ضمن المدن الأكثر حرا في العالم يومي السبت والأحد

وصنف ذات الموقع، أمس الأحد 4 جويلية، مدينتي حاسي مسعود وورقلة الجزائريتين ضمن المناطق الأكثر حرا في العالم خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بحرارة تجاوزت 49 درجة.

ونشر الموقع المختص في قياس درجات الحرارة قائمة متكونة من 15 منطقة من مختلف دول العالم تعدت فيها الحرارة 48 درجة.

وجاءت مدينة حاسي مسعود في المرتبة السادسة عالميا بدرجة حرارة قدرت بـ 49.4 بعد مدن من العراق والكويت وإيران، فيما احتلت ورقلة المرتبة الثانية في الجزائر بعد حاسي مسعود و14 عالميا لأحر المناطق في العالم بدرجة حرارة بلغت 48.7 درجة.