الأسد يتصل برئيسي ويؤكد مواصلة العمل المشترك لتعزيز جميع أشكال التعاون الثنائي

هنأ الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم، نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الماضي.

وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا" أجرى الأسد اليوم اتصالاً هاتفياً مع رئيسي مهنئا بفوزه في الانتخابات الرئاسية، ومؤكدا على مواصلة العمل المشترك من أجل تعزيز جميع أشكال التعاون الثنائي بين البلدين.

وأفادت الوكالة الرسمية بأن الأسد تمنى للرئيس الإيراني المنتخب التوفيق في قيادة بلاده نحو المزيد من التقدم ومواصلة مسيرة الإنجازات التي تحققها في جميع المجالات.

وأشارت إلى أنه تم خلال الاتصال التأكيد على حرص الجانبين وعزمهما مواصلة العمل من أجل تعزيز جميع أشكال التعاون الثنائي في المجالات كافة واستمرار التشاور والتنسيق بخصوص القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وسبق وهنأ الرئيس السوري نظيره الإيراني بعد فوز الأخير في الانتخابات الإيرانية، إلا أن هذا هو الاتصال الأول الذي يجمع الرئيسين منذ الانتخابات الإيرانية.

وقالت الرئاسة السورية، في بيان لها، في 19 يونيو الماضي، إن "الأسد تقدم باسمه وباسم الشعب السوري بأحر التهاني القلبية لرئيسي بمناسبة نيله ثقة الشعب الإيراني الصديق وفوزه في الانتخابات الرئاسية"، متمنيا "النجاح والتوفيق في مسؤولياته الجديدة واستكمال نهج الثورة الإسلامية في قيادة مسيرة بلاده نحو المزيد من الازدهار والتقدم في جميع المجالات لما فيه خير وصالح الشعب الايراني المقاوم والصامد في وجه كل المخططات والضغوطات التي تستهدف كسر إرادته وسلبه قراره المستقل".

وأضاف البيان أن الأسد أعرب "عن الاهتمام والحرص على العمل مع الرئيس المنتخب من أجل تعزيز مسار العلاقات الثنائية المبنية على عقود طويلة من الصداقة التاريخية والتفاهم المتبادل والمصالح المشتركة".