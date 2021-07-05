طائرة مدنية تهبط اضطراريا في مطار الكويت

نفذت طائرة مدنية قادمة من البحرين هبوطا اضطراريا، اليوم الاثنين، في مطار الكويت دون وقوع أي إصابات بين الركاب.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، فإن الطيران المدني الكويتي، أكد في بيان أن طائرة من نوع إيرباص (A321) قادمة من المنامة وعلى متنها 68 راكبا هبطت اضطراريا "بسلام" في مطار الكويت، في تمام الساعة 17:05.

(الطيران المدني): هبوط اضطراري "بسلام" في مطار الكويت لطائرة قادمة من المنامة وعلى متنها 68 راكبا دون وقوع اصابات https://t.co/hD80pEcCLj #كونا #الكويت — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) July 5, 2021

وأشار البيان إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل سلطة الطيران المدني، بالتنسيق مع الجهات المعنية".

هذا وتوقفت الحركة الملاحية الجوية في المطار لفترة من الوقت، قبل أن تعلن الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية عودتها بشكل طبيعي بعد توقف محدود لرادار الملاحة الجوية لأسباب فنية.