تسجيل
22:17 GMT05 يوليو/ تموز 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    قوات أمن فلسطيني متخفية تعتقل المتظاهرين

    السلطة الفلسطينية تفرج عن جميع المعتقلين على خلفية مظاهرة رام الله اليوم

    © REUTERS / MOHAMAD TOROKMAN
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1049403280_0:325:3044:2037_1200x675_80_0_0_d969157d4e2eb7f211e3d809290d6034.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202107051049480010-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/

    قرر رئيس الحكومة الفلسطينية محمد إشتية، اليوم الاثنين، الإفراج عن جميع المعتقلين في رام الله بعد محاولتهم التجمع وسط المدينة للاحتجاج على وفاة نزار بنات، الناشط السياسي المعارض للحكومة وللرئيس محمود عباس، خلال اعتقاله الأسبوع الماضي.

    وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم مساء اليوم الاثنين في تصريح للوكالة الرسمية "رئيس الوزراء، وزير الداخلية، محمد إشتية، أوعز للشرطة بالإفراج عن جميع الأشخاص الذين أوقفتهم في رام الله مساء اليوم".

    مقتل الناشط السياسي نزار بنات
    © REUTERS / MUSSA ISSA QAWASMA
    مسؤول فلسطيني يكشف آخر تطورات التحقيق في مقتل الناشط نزار بنات

    ودعت مؤسسات حقوقية فلسطينية اليوم الاثنين السلطة الفلسطينية إلى الإفراج عمن جرى اعتقالهم والاعتداء عليهم أمام مركز الشرطة في رام الله، فيما كانوا يحتجون على اعتقال الشرطة لذويهم في وقت سابق.

    وبث نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أسماء 21 مواطنا اعتُقلوا اليوم في رام الله، وفقا لرويترز.

    وقال شعوان جبارين مدير مؤسسة "الحق" في مؤتمر صحفي إلى جانب عدد من ممثلي المؤسسات الحقوقية "أصرت القيادة الفلسطينية أن يكون الليلة اعتداء وحشي على مطالبين بحرية معتقلين تم اعتقالهم تعسفيا، هم معتقلون سياسيون تم احتجازهم اليوم وبالأمس".

    وأضاف "ما حصل الليلة ليس قرارا ميدانيا ومحليا من قائد شرطة مدينة. الجميع أغلق هواتفه. أنا تحدثت مع الدكتور محمد إشتية (رئيس الوزراء) لماذا هذه الاعتقالات وأغلق هاتفه بعد ذلك".

    وأوضح شعوان الذي قال إنه "كان شاهد عيان لما جرى من اعتداء على المعتصمين أمام مركز الشرطة، "الشيء المؤلم والمخزي الذي يجب أن يخزى منه الجميع، الشرطة والسلطة، صار سحل للناس وسحب الصبايا من شعرها".

    وأضاف

    "تم الاعتداء على الجميع بالعصي، بالركل على الأرض. شيء مرعب. هذا سلوك مخيف يجب أن يخيف كل فلسطيني حريص على وطنه. هذا يعكس تماما مضمون هذه السلطة وهذه القيادة التي لا تعرف معنى للحقوق ولا للحريات ولا لسيادة القانون ولا النسيج الاجتماعي".

    ولم يتسن الحصول على تعقيب من المتحدث باسم الشرطة على ما ورد في المؤتمر الصحفي للمؤسسات الحقوقية.

    مظاهرات معارضة ومؤيدة

    وانتشرت قوات كبيرة من الشرطة الفلسطينية وقوات مكافحة الشغب وسط مدينة رام الله بالتزامن مع دعوات لنشطاء للتظاهر احتجاجا على وفاة بنات خلال عملية اعتقاله في مدينة الخليل الأسبوع الماضي.

    وخرجت خلال الأيام الماضية مظاهرات للتنديد بوفاة بنات والمطالبة برحيل الرئيس الفلسطيني.

    وفي المقابل، دعت حركة فتح التي يتزعمها عباس إلى مسيرات مؤيدة للرئيس عباس وللأجهزة الأمنية.

    وقالت الشرطة في بيان سابق، إنها "أوقفت اليوم عددا من الأشخاص الذين تجمعوا بالشارع العام وسط مدينة رام الله دون الحصول على تصريح لإقامة هذا التجمع وفقا للقانون".

    وأضاف المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي أرزيقات،

    "سيتم إحالة كافة الموقوفين للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم".

    وتأتي عمليات الاعتقال في رام الله بعد ساعات من تعهد رئيس الوزراء محمد إشتية بالحفاظ على الحريات.

    عهد التميمي
    © AP Photo / Majdi Mohammed
    أسرة الناشطة الفلسطينية عهد التميمي تهدد شقيقها بالتبرؤ منه

    وجاء في بيان للحكومة بعد اجتماعها اليوم في رام الله، "جدد رئيس الوزراء تأكيده على احترام الحريات العامة. مشيرا إلى أن كرامة الانسان الفلسطيني هي من كرامة الوطن وحقه في الحياة والحرية، وهو حق مقدس تحثنا عليه الشرائع السماوية وتكفله الأنظمة والقوانين المحلية والعالمية".

    وأضاف أن رئيس الوزراء "أكد قيام الحكومة بمراجعة أية إجراءات شكلت انتقاصا من هذا الحق، أو مسّت به، وعدم السماح بانتهاك هذا الحق من أحد".

    وأشار بيان رئيس الوزراء إلى، أن "الحفاظ على حياة الإنسان وصون كرامته وحريته هي ما نريد ونعمل على تحقيقه".

    انظر أيضا:

    100 مستوطن إسرائيلي يقتحمون قرية بالقرب من رام الله في حماية الشرطة
    من رام الله... وزير خارجية مصر يؤكد تمسك القاهرة بحقوق الشعب الفلسطيني
    ما تفاصيل مباحثات الوفد المصري مع الرئيس الفلسطيني في رام الله
    مظاهرات مؤيدة وأخرى معارضة لمحمود عباس في رام الله والخليل
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    بلدة أتامي في اليابان
    بلدة أتامي اليابانية تفقد ملامحها تحت تراكم هائل من الوحل
    الناتو باق في البحر الأسود
    الناتو باق في البحر الأسود
    أكبر الدول المنتجة للذهب
    أكبر الدول المنتجة للذهب في العالم
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك