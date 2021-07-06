الداخلية الجزائرية تكشف عن الوضع الصحي للمصابين جراء الإغماء الجماعي

أصدرت وزارة الداخلية الجزائرية، أمس الاثنين، بيانا حول صحة المصابين الذين أغمي عليهم في شواطئ بلدية تنس غربي البلاد.

وجاء في البيان أن "المصابين تماثلوا للشفاء وغادروا جميعا المستشفى بعد تلقيهم الإسعافات الضرورية، بعد حادثة الإغماء الجماعي والتسمم التي وقعت أمس الاثنين، في أحد شواطئ بلدية تنس التابعة لولاية الشلف غرب الجزائر العاصمة"، وفقا لما نقلته صحيفة "الشروق" الجزائرية.

من جانبه، كشف والي ولاية الشلف، لخضر سداس، إلى أن "الحادثة التي تسببت في تسمم 149 مواطنا كانوا متواجدين بشاطئ تنس، تعود إلى غاز أصاب جهازهم التنفسي انبعث من أحد البواخر"، موضحا أن "الأمر يتعلق بغاز أصاب الجهاز التنفسي، وأن الشكوك تحوم حول باخرة تحمل أبقارا رست بميناء الشلف".

ووقعت هذه الحادثة بعد الافتتاح الرسمي للشواطئ في الشاطئ الكبير تنس، حيث يوجد من بين المغمى عليهم أعوان الحماية المدنية الذين كانوا يشكلون طاقم التشكيل الإسعافي والتنظيمي لمراسيم الافتتاح.