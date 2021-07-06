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    الصحة المغربية، كورونا، المغرب، مايو/ أيار 2020

    مليون جرعة إضافية من "سينوفارم" تصل إلى المغرب

    © REUTERS / Youssef Boudlal
    العالم العربي
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    أفادت مصادر مغربية بوصول شحنة جديدة من لقاح سينوفارم الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد إلى المملكة، تضم مليون جرعة.

    ونقل موقع "هسبريس" الإخباري المغربي عن مصادر تأكيدها أن الشحنة الجديدة من اللقاح الصيني وصلت إلى البلاد صباح اليوم الثلاثاء، ولفتت إلى أنها تضم مليون جرعة قادمة من بكين؛ على متن طائرة شحن تابعة للخطوط الملكية المغربية.

    لقاح سينوفارم المضاد لفيروس كورونا الصيني
    © AFP 2021 / Joel Saget
    المغرب... اقتراب وصول 10 ملايين جرعة من اللقاح الصيني

    وأشار الموقع إلى أن المملكة بهذه الشحنة تواصل تعزيز مخزون الحملة الوطنية للتلقيح، لافتا إلى أنه فور وصول الكمية الجديدة؛ تكلفت شاحنات الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك بتوجيها إلى مقر الوكالة المستقلة للتبريد، في مدينة الدار البيضاء، في انتظار التوزيع على جهات المملكة.

    وبلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للوباء 10 ملايين و119 ألفا و393، بينما وصل عدد المتلقين للجرعة الثانية إلى 9 ملايين و181 ألف و595 شخصا.

    وأمس، شهد العاهل المغربي الملك محمد السادس، توقيع ثلاث اتفاقيات مع الصين لإنتاج خمسة ملايين جرعة من لقاح كوفيد-19 شهريا باستثمارات حجمها 500 مليون دولار "لتعزيز الاكتفاء الذاتي.. والسيادة الصحية للمملكة".

    وقال بيان للحكومة المغربية إن الملك محمد السادس شهد في قصره في مدينة فاس "حفل إطلاق وتوقيع اتفاقيات تتعلق بمشروع تصنيع وتعبئة اللقاح المضاد لكوفيد-19، ولقاحات أخرى بالمغرب".

    وجاء في البيان أيضا أن هذا المشروع يهدف إلى "إنتاج خمسة ملايين جرعة من اللقاح المضاد لكوفيد-19، شهريا قبل مضاعفة هذه القدرة تدريجيا على المدى المتوسط".

    وأضاف أن هذا المشروع "سيعبئ استثمارا إجماليا قدره 500 مليون دولار".

    وأعلنت وزارة الصحة، أمس الاثنين، تسجيل 247 حالة إصابة جديدة بـ"كورونا" وشفاء 411 حالة وتسجيل 10 وفيات خلال الـ24 الساعة الماضية.

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