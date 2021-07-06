أول تعليق من أمريكا على توبيخ الرئيس الفلسطيني من قبل سفيرها في الأردن

نفت السفارة الأمريكية في الأردن، ما نشر عبر موقع "إيلاف"، حول توبيخ الرئيس الفلسطيني محمود عباس من قبل السفير الأمريكي في الأردن خلال اجتماع في عمّان.

وأكد المتحدث الرسمي في السفارة الأمريكية شيريل كولينز، أن "المقالة المنشورة في موقع (إيلاف) السعودي غير صحيحة، ولم يكن للسفير أي اجتماع أو حديث مع الرئيس عباس في عمان"، وذلك حسب " موقع عمون " الأردني.

وكان "موقع إيلاف" السعودي نقل عن مصدر مطلع، أن سفير الولايات المتحدة في عمان استدعى الأسبوع الماضي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، والوزير حسين الشيخ ورئيس المخابرات ماجد فرج، حول مقتل الناشط نزار بنات.

وأدت حادثة وفاة الناشط نزار بنات أثناء اعتقال الأجهزة الأمنية له، إلى اندلاع مظاهرات في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية، فيما قوبلت برفض دولي لما وصفته بالـ "انتهاك للحريات العامة".

ويعتبر نزار بنات ناشط سياسي وحقوقي فلسطيني ومهتم بحقوق الإنسان والديمقراطية، نشط ضد مشروع التسوية التي تقوده السلطة الفلسطينية، ويميل للفكر القومي، كما يعتبر من أهم النشطاء البارزين المعارضين للسلطة الفلسطينية، وكان يهاجم سياسات السلطة وأشخاصها وصفهم بالنافذين فيها بالفساد، وهو نائب رئيس قائمة الحرية والكرامة لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني.