تونس تشتري 3.5 مليون جرعة من لقاح جونسون آند جونسون

أعلنت الحكومة التونسية، اليوم الثلاثاء، أنها ستشتري 3.5 مليون جرعة لقاح من شركة جونسون آند جونسون مباشرة، وسط انتقادات حادة للحكومة بسبب بطء وتيرة حملة التطعيم للوقاية من كوفيد-19 في البلاد.

وحتى الآن حصل 529 ألف تونسي فقط على جرعتين من اللقاح في البلد البالغ عدد سكانه 11.6 مليون نسمة؛ ، حسب رويترز.

وبعد أن نجحت في احتواء الموجة الأولى من المرض العام الماضي، تكافح تونس زيادة في الإصابات. وفرضت إغلاقا في بعض المدن لكنها رفضت فرض الإغلاق الوطني الكامل بسبب الأزمة الاقتصادية.

وبلغ إجمالي الإصابات في تونس حتى الآن 447 ألف إصابة إلى جانب أكثر من 15 ألف وفاة بالفيروس.