"انقذوا غابات خنشلة"... هاشتاغ يتصدر شبكات التواصل في الجزائر

لاقى وسم "انقذوا غابات خنشلة" تداولا واسعا، حيث عبر المتفاعلون مع الموضوع عن أسفهم لما حدث لجبال الأوراس، التي كانت ملجأ رجال الثورة.
#انقذوا_غابات_خنشلة 🇩🇿— صـــــــلاح (@mafihachk) July 6, 2021
لمعاونة تغلب السبع ... في خنشلة الرجال. pic.twitter.com/SNheVwXybx
من جهتها، أكدت الحماية المدنية (الدفاع المدني) عبر صفحتها الرسمية أن جهودها متواصلة من أجل إخماد حريق غابة بئر وناس.
اللهم اجعلها بردا وسلاما على اهلنا في خنشلة#انقذوا_غابات_خنشلة pic.twitter.com/vZLRcJezC8— خالد عقبة 🕋 (@Khaled_Dz_41) July 5, 2021
وسخرت الحماية المدنية إمكانيات مادية وبشرية هائلة، بالإضافة إلى إمكانيات ولاية خنشلة، تم تجنيد 5 أرتال متنقلة لولايات أم البواقي وباتنةو قسنطينة وبسكرة وولاية الوادي، وكذا طائرتي هيلكوبتر من المجموعة الجوية.
#خنشلة #حريق_غابة— Protection Civile_dz الحماية المدنية الجزائر (@DGPC_CNI) July 5, 2021
تتواصل جهود #الحماية_المدنية في إخماد حريق غابة بالمكان المسمى #غابة_بئر_وناس قرية عين ميمون #بلدية_طامزة #دائرة_الحامة.https://t.co/ajtmPLvveX pic.twitter.com/htAjOPJopa
كما تم تجنيد إمكانيات مادية وبشرية من الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل و كذا ولايات المسيلة، برج بوعريريج، البويرة، السطيف ليصبح عدد الشاحنات المجندة 49 شاحنة إخماد الحرائق.
بارك الله في الشاوية الأحرار الذين تحركوا بشاحنات الماء من البلديات والقرى المجاورة اتجاه جبال عين ميمون #انقذوا_غابات_خنشلة pic.twitter.com/dwnm5A81wm— السلطة للشعب☆Power To The People (@7PVRaupeuple8) July 5, 2021
بالمقابل لا تزال لحد الساعة الجهود قائمة في إخماد الحريق، وكذا حماية المواطنين وممتلكاتهم، كما تم تنصيب مركز قيادة عملي بعين المكان تحت قيادة مدير تنظيم وتنسيق الإسعافات بالمديرية العامة وكذا تنصيب خلية أزمة لمتابعة تطورات الوضع .
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