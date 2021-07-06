"انقذوا غابات خنشلة"... هاشتاغ يتصدر شبكات التواصل في الجزائر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر "هاشتاغ" يدعو إلى إنقاذ الغابات في ولاية خنشلة شرقي البلاد، بالتزامن مع تواصل عمليات إخماد الحرائق لليوم الثالث على التوالي.

لاقى وسم "انقذوا غابات خنشلة" تداولا واسعا، حيث عبر المتفاعلون مع الموضوع عن أسفهم لما حدث لجبال الأوراس، التي كانت ملجأ رجال الثورة.

من جهتها، أكدت الحماية المدنية (الدفاع المدني) عبر صفحتها الرسمية أن جهودها متواصلة من أجل إخماد حريق غابة بئر وناس.

اللهم اجعلها بردا وسلاما على اهلنا في خنشلة#انقذوا_غابات_خنشلة pic.twitter.com/vZLRcJezC8 — خالد عقبة 🕋 (@Khaled_Dz_41) July 5, 2021

وسخرت الحماية المدنية إمكانيات مادية وبشرية هائلة، بالإضافة إلى إمكانيات ولاية خنشلة، تم تجنيد 5 أرتال متنقلة لولايات أم البواقي وباتنةو قسنطينة وبسكرة وولاية الوادي، وكذا طائرتي هيلكوبتر من المجموعة الجوية.

كما تم تجنيد إمكانيات مادية وبشرية من الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل و كذا ولايات المسيلة، برج بوعريريج، البويرة، السطيف ليصبح عدد الشاحنات المجندة 49 شاحنة إخماد الحرائق.

بارك الله في الشاوية الأحرار الذين تحركوا بشاحنات الماء من البلديات والقرى المجاورة اتجاه جبال عين ميمون #انقذوا_غابات_خنشلة pic.twitter.com/dwnm5A81wm — السلطة للشعب☆Power To The People (@7PVRaupeuple8) July 5, 2021

بالمقابل لا تزال لحد الساعة الجهود قائمة في إخماد الحريق، وكذا حماية المواطنين وممتلكاتهم، كما تم تنصيب مركز قيادة عملي بعين المكان تحت قيادة مدير تنظيم وتنسيق الإسعافات بالمديرية العامة وكذا تنصيب خلية أزمة لمتابعة تطورات الوضع .