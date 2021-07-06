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    صورة لمدينة مسقط عاصمة سلطنة عمان

    كورونا... سلطنة عمان تشدد القيود وتقرر الإغلاق الشامل في عيد الأضحى

    © AFP 2021 / GIUSEPPE CACACE
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    قررت السلطات الصحية في سلطنة عُمان، اليوم الثلاثاء، تشديد إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وفرض الإغلاق الشامل طوال فترة إجازة عيد الأضحى؛ وذلك في ظل الارتفاع الملحوظ في أعداد الإصابات اليومية بالفيروس.

    القاهرة - سبوتنيك. ونقل حساب "‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏عُمان تواجه كورونا" على "تويتر"، التابع لمركز ‎‎‎‎‎التواصل الحكومي العماني، قرارات اللجنة العليا لمكافحة كورونا التي تضمنت "تمديد فترة الإغلاق المسائي للأنشطة التجارية ومنع الحركة للأفراد والمركبات لتبدأ من الساعة الخامسة مساءً وتنتهي في الساعة الرابعة صباحاً (بالتوقيت المحلي)؛ وذلك اعتباراً من مساء يوم الجمعة 16 تموز/يوليو الجاري، إلى صباح يوم السبت 31 تموز/يوليو الجاري.

    صورة لمدينة مسقط عاصمة سلطنة عمان
    © AFP 2021 / GIUSEPPE CACACE
    سلطنة عمان... منع حركة الأفراد والمركبات وإغلاق جميع الأماكن العامة

    وبالنسبة لأيام عيد الأضحى المبارك الثلاثة، من يوم 10 إلى يوم 12 ذي الحجة، قررت اللجنة العليا أن يستمر فيها الإغلاق للأنشطة التجارية والمنع التام لحركة الأفراد والمركبات، طوال اليوم.

    واستثنت اللجنة محافظة مسندم (تقع على مضيق هرمز) من قرار الإغلاق للأنشطة التجارية ومنع الحركة للأفراد والمركبات، نظراً "لقلة عدد الإصابات والمنومين في المستشفيات بمرض كورونا؛ ويسري هذا الاستثناء اعتباراً من اليوم، مع التأكيد على التزام جميع سكان المحافظة بالضوابط الاحترازية المعتمدة، مثل لبس الكمام ومنع التجمعات".

    كما قررت اللجنة رفع مصر من قائمة الدول التي يحظر على القادمين منها دخول أراضي السلطنة، ويضاف إلى القائمة القادمون من كل من سنغافورة واندونيسيا والعراق وإيران وتونس وليبيا والأرجنتين وكولومبيا وبروناي دار السلام.

    كما يضاف القادمون من أي دولة أخرى، إن كانوا قد مروا بأي من هذه الدول خلال الـ 14 يوما السابقة لطلب الدخول إلى السلطنة؛ على أن يسري هذا القرار اعتباراً من الساعة الخامسة من مساء الجمعة 9 تموز/يوليو الجاري، وحتى إشعار آخر.

    وحثت اللجنة العليا مواطني السلطنة على عدم زيارة الدول المذكورة خلال هذه الفترة.

    وأكدت اللجنة "على عدم إقامة صلاة عيد الأضحى وأسواق العيد ومنع التجمعات بكافة أنواعها في مختلف المواقع في جميع المحافظات، وتشمل تجمعات العوائل وتجمعات المعايدة والاحتفالات الجماعية بالعيد.

    كما أكدت على استمرار العمل حتى إشعار آخر بقرارات إغلاق كافة المنافذ البرية للسلطنة، وتعليق إقامة الفعاليات والنشاطات والمؤتمرات الدولية، وأغلاق أنشطة قاعات وصالات الأفراح والأنشطة المرتبطة بتأجير الخيام، وتعليق إقامة الفعاليات والأنشطة المحلية ذات الطابع الجماهيري، والأنشطة الرياضية والمعارض بشتى أنواعها.

    وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في سلطنة عمان، منذ تفشي الوباء، 278560 حالة، توفي من بينهم 3339 شخصا.

    جدير بالذكر، أنه في 19 حزيران/يونيو الماضي، قررت عُمان إعادة فرض حظر التجول وتعليق جميع الأنشطة التجارية، من الساعة الثامنة مساء حتى الساعة الرابعة صباحا؛ بعد ارتفاع مطرد في إصابات فيروس كورونا.

    انظر أيضا:

    سلطنة عمان... قرارات مهمة من اللجنة العليا للتعامل مع كورونا
    خوفا من كورونا.. سلطنة عمان تعلن عدم إقامة صلاة العيد
    وكالة: سلطنة عمان تحظر الأنشطة التجارية من 8 إلى 15 مايو لمكافحة كورونا
    سلطنة عمان تخفف قيود كورونا وتسمح بدخول مواطني دول الخليج
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