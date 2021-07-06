أمير قطر يهنئ بابا الفاتيكان

هنأ أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثان، اليوم الثلاثاء، بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس، بمناسبة نجاح عمليته الجراحية التي أجراها مؤخرا في القولون.

وجاءت تهنئة أمير قطر في صورة برقية بعث بها إلى البابا فرنسيس، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

كما بعث نائب أمير قطر، الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة إلى البابا فرنسيس بمناسبة نجاح عمليته الجراحية.

وقال بيان صادر عن الفاتيكان، اليوم الثلاثاء، إن "البابا فرنسيس تناول وجبة الإفطار، اليوم الثلاثاء، وقرأ الصحف وتمشى، بينما يواصل التعافي من جراحة في الأمعاء".

كما أعلن المتحدث باسم الفاتيكان، ماتيو بروني، أن فحوصات ما بعد الجراحة جاءت "جيدة وطبيعية"، بحسب تعبيره.

وأشار البيان إلى أن البابا فرنسيس كان ينام جيدا خلال الليل بعد جراحة يوم الأحد.

وكان الفاتيكان قد أعلن، أمس الاثنين، أن البابا فرنسيس واع ويتنفس دون الحاجة لأجهزة، وحالته جيدة بوجه عام بعد جراحة في القولون، لكن من المتوقع أن يظل في المستشفى مدة 7 أيام تحسبا لأية مضاعفات.

كما أضاف بروني، في بيان له، أن الجراحة التي خضع لها البابا، البالغ من العمر 84 عاما، مساء الأحد، أجراها فريق مؤلف من عشرة أفراد في مستشفى جيميلي في روما واستغرقت ثلاث ساعات.

وقال الفاتيكان في بيان "خضع قداسة البابا فرنسيس مساء الأحد... إلى عملية جراحية في مستشفى جيميلي في روما، وذلك لضيق في القولون"، حسب "رويترز".

وخضع البابا لعملية استئصال النصف الأيسر من القولون، وهذه هي المرة الأولى التي يكشف فيها الفاتيكان عن تفاصيل الجراحة.