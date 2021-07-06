الرئيس الفلسطيني يهاتف نظيره الإسرائيلي بمناسبة نهاية ولايته

أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا بنظيره الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، بمناسبة انتهاء ولايته رئيسا للدولة العبرية.

وأفاد مكتب عباس بأن الأخير أعرب خلال الاتصال عن أمله "بتحقيق السلام بين الجانبين في أقرب وقت ممكن"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

من جانبه، شكر ريفلين الرئيس الفلسطيني على الاتصال.

סוכנות הידיעות הפלסטינית וופא: ראש הרשות אבו-מאזן שוחח בטלפון עם נשיא המדינה ראובן ריבלין לרגל סיום תפקידו. על פי הדיווח, אבו-מאזן הביע תקווה להשגת שלום בין שני הצדדים בהקדם@coren_ido (צילום: גטי אימג'ס) pic.twitter.com/L6Sywrdarg — כאן חדשות (@kann_news) July 6, 2021

وريفلين، هو الرئيس العاشر لإسرائيل منذ عام 2014، في السابق كان رئيس الكنيست ووزير الاتصالات ورئيس فريق "بيتار القدس" لكرة القدم.

والشهر الماضي، انتخب الكنيست إسحق هرتسوغ رئيسا لإسرائيل خلفا لريفلين الذي ينهي مهام منصبه خلال هذه الأيام.

وصلاحية الرئيس الإسرائيلي محدودة مقارنة برئيس الوزراء، وتتضمن بما في ذلك تكليف نواب بتشكيل الحكومات واعتماد السفراء.