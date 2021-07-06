الإرياني: "أنصار الله" ينهبون البنوك الحكومية في البيضاء استباقا لتقدم الجيش

أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن جماعة "أنصار الله" قامت بنهب عشرات المليارات من فروع البنوك الحكومية والمكاتب التنفيذية والإيرادية في مدينة البيضاء، مركز محافظة البيضاء وسط البلاد.

وقال الإرياني، إن عناصر "أنصار الله" نهبت فروع البنك المركزي اليمني وبنك التسليف التعاوني، والمكاتب التنفيذية والإيرادية في مدينة البيضاء، وقامت بنقلها على متن عربات عسكرية إلى خارج المدينة.

٢-المعلومات الواردة من مصادرنا تؤكد قيام قيادات ومشرفي مليشيا الحوثي ببيع عدد من العقارات ونقل عوائلهم والفرار من مدينة البيضاء باتجاه مدينة رداع، بالتزامن مع ضغوط تمارسها على المشائخ والقبائل في المديريات الخاضغة لسيطرتها لحشد المقاتلين وتعزيز جبهاتهم المنهارة#البيضاء_تنتصر — معمر الإرياني (@ERYANIM) July 6, 2021

وأضاف الوزير اليمني، في تغريدات على "تويتر"، أن "المعلومات الواردة من مصادرنا تؤكد قيام قيادات ومشرفي ميليشيا الحوثي ببيع عدد من العقارات ونقل عوائلهم والفرار من مدينة البيضاء باتجاه مدينة رداع، بالتزامن مع ضغوط تمارسها على المشايخ والقبائل في المديريات الخاضعة لسيطرتها لحشد المقاتلين وتعزيز جبهاتهم المنهارة".

وتشهد محافظة البيضاء معارك عنيفة بين قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية والحوثيين، منذ الجمعة الماضي، بعد أن أطلقت القوات الحكومية عملية عسكرية أسمتها "النجم الثاقب"، لتحرير محافظة البيضاء، تمكنت على إثرها القوات الحكومية من استعادة عدد من المناطق من قبضة الحوثيين، بينها مديرية الزاهر بالكامل.