وزير خارجية قطر يؤكد للرئيس عون استعداد بلاده لمساعدة لبنان على حل أزماته

أكد وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، للرئيس اللبناني ميشال عون، استعداد بلاده للمساعدة على حل الأزمات التي يعاني منها لبنان على مختلف الأصعدة.

وحسب بيان الرئاسة اللبنانية، جاء ذلك خلال لقاء الرئيس اللبناني بوزير الخارجية القطري، عصر اليوم الثلاثاء، في قصر بعبدا في العاصمة اللبنانية بيروت.

الرئيس عون التقى وزير الخارجية القطري في قصر بعبدا وأبلغه ترحيب لبنان بالدعم القطري الدائم وبأي خطوة قطرية للمساعدة على حل أزماته الراهنة pic.twitter.com/SUb94PGLT7 — Lebanese Presidency (@LBpresidency) July 6, 2021

ونقل آل ثاني تحيات أمير دولة قطر تميم بن حمد للرئيس عون، مجددا التأكيد على وقوف بلاده الى جانب الشعب اللبناني في الظروف الصعبة التي يمر بها.

بدوره، أكد عون ترحيب لبنان بالدعم الدائم الذي تقدمه قطر في المجالات كافة، معربا عن شكره لأمير قطر لاهتمامه بالمساعدة على تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.

وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نقل إلى الرئيس عون تحيات أمير الدولة واستعداد بلاده للمساعدة على حل الأزمات التي يعاني منها لبنان على الصعد كافة pic.twitter.com/bu7LbPQA5u — Lebanese Presidency (@LBpresidency) July 6, 2021

وشرح الرئيس عون للوزير القطري المعطيات التي أدت إلى تفاقم الأزمة اللبنانية وتأخير تشكيل الحكومة.

وقال الرئيس اللبناني إن "قطر وقفت دائماً إلى جانب لبنان، وأي خطوة يمكن أن تقوم بها للمساعدة على حل أزماته الراهنة، هي موضع ترحيب وتقدير من اللبنانيين".