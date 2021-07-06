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    قوات الجيش الأمريكي المنسحبة من شمال سوريا، في ضواحي دهوك، العراق 21 أكتوبر 2019

    سلاح الجو الأمريكي يدمر عبارة لنقل المدنيين عبر الفرات شرقي سوريا

    © REUTERS / ARI JALAL
    العالم العربي
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    هاجم سلاح الجو الأمريكي عبارة نهرية على نهر الفرات، تستخدم لنقل المدنيين والمرضى والسلع الغذائية من وإلى قرى وبلدات ريف محافظة دير الزور الشمالي، عبر مناطق سيطرة الجيش السوري في المدينة الواقعة شرقي سوريا.

    وقال مراسل "سبوتنيك" في دير الزور، إن طائرة تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي أغارت على عبارة نهرية بالقرب من شاطئ بلدة الزباري، شرق المدينة، وذلك أثناء تنقلها بين بلدتي الشحيل والزباري.

    وأضاف أن الطائرة الحربية الأمريكية أطلقت صاروخا موجها استهدف العبارة، التي يستخدمها أبناء المنطقة للتنقل بين ضفتي النهر، ما أدى إلى تدميرها بشكل كامل.

    وأوضح أن سائق العبارة أصيب بجروح بليغة، وتم إسعافه من قبل الأهالي إلى مشفى المدينة على الفور.

    وأكدت مصادر محلية لمراسل "سبوتنيك":
    أن العبارة كانت تحمل مواد غذائية وتموينية أثناء نقلها بين ضفتي الفرات، حيث يستخدم أهالي قرى وبلدات شرق النهر، العبارات النهرية لنقل بضائعهم من أسواق دير الزور، إضافة إلى نقل المرضى والطلاب والأهالي إلى المشافي والمدارس الحكومية بالمدينة، وذلك بعد أن قامت قوات الاحتلال الأمريكي بتدمير كافة الجسور، التي تربط بين منطقة الجزيرة السورية شرق الفرات، ببقية الأراضي السورية، وفصلها جغرافيا عن بعضها البعض، بزعم منع مسلحي "داعش" من التنقل عبر النهر.

    غارة الطيران الحربي الأمريكي في سوريا
    © AP Photo / Lefteris Pitarakis
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    وأضافت المصادر أن حسن الأقدار، منع وقوع عدد كبير من الضحايا، نظرا لأن توقيت الهجوم جاء خارج أوقات ذروة تنقل المدنيين، وهو ما يستغله أصحاب العبارات لنقل البضائع والسلع من أسواق المدينة ومتاجرها نحو بلدات شرق النهر.

    وتتعرض معظم المعابر النهرية التي يستخدمها الأهالي للتنقل بين ضفتي الفرات إلى حملات دهم وتفتيش ومضايقات من قبل قوات الاحتلال الامريكي والعناصر الموالية لها في المنطقة، وذلك للتخفيف من الاتصال الاجتماعي بين سكان كلا الضفتين.

    وفي سياق متصل قام مجهولون يستقلون دراجة نارية بالهجوم على احد الحواجز التابعة لـ" قسد" الموالية لقوات الاحتلال الامريكي وذلك في بلدة أبو حمام شرق دير الزور مما أدى لإصابة عنصر من قوات قسد تم إسعافه إلى المشفى وهو بحالة حرجة.

    الهجمات التي ينفذها أبناء العشائر العربية في المنطقة ضد القوات الأمريكية وعناصر "قسد" الموالية لها دفعت مجلس دير الزور المدني لإصدار قرار يمنع فيه التجوال بالدرّاجات الناريّة، من الساعة الثامنة مساءًا حتى الخامسة صباحًا، مع منع اللثام، وحمل السلاح في الطرقات والأماكن العامّة، وذلك تحت طائلة المسؤولية لتخفيف من الهجمات التي يتعرض لها عناصر قسد في المنطقة.

    كما قامت القوات الأمريكية بتسيير دورياتها في المنطقة الواقعة بين حقلي العمر والكونيكو النفطيين الذين تتخذهما كقواعد عسكرية لها مع تحليق لطيران المروحي والاستطلاعي على شريط نهر الفرات بريف دير الزور الشرقي.

    يذكر أن قواعد القوات الأمريكية في ريف دير الزور تعرضت الى هجمات صاروخية خلال الأيام الماضية مما دفعها إلى تعزيز تواجدها في قاعدة حقل العمر وحقل الكونيكو مع وصول قافلة تحمل معدات لوجسيتية قادمة من الحسكة دخلت إلى حقل الكونيكو.

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