عباس يشكر نظيره المصري على دعمه لمنتدى "غاز شرق المتوسط"

توجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالشكر لنظيره المصري عبد الفتاح السيسي، على دعمه لمنتدى "غاز شرق المتوسط".

جاء ذلك، وفق ما أفاد به محمد مصطفى، مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الاقتصادية، خلال كلمة له أثناء مشاركته في أعمال الاجتماع الوزاري الخامس لـ "منتدى غاز شرق المتوسط"، الذي تستضيفه مصر افتراضيا، بحسب بوابة "أخبار اليوم".

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، انطلق المنتدى عبر تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا.

واعتبر مستشار عباس أن "طلب الاتحاد الأوروبى والبنك الدولي الانضمام للمنتدى بصفة مراقب شهادة على نجاح وأهمية المنظمة على المستوى العالمي".

وثمن مصطفى الجهود المصرية للمساهمة في انتفاع فلسطين من مواردها الطبيعية من الغاز في الحقل البحري قبالة سواحل غزة.

وإلى جانب فلسطين، ومصر، شارك في المؤتمر أيضا كل من فرنسا، ممثلة في جان باتسيت لومويان، وزير الدولة للشؤون الأوروبية والخارجية، واليونان، ممثلة في كوستس سكرياس، وزير البيئة والطاقة، وإسرائيل، عبر وزير الطاقة كارين الحرار، والأردن، ممثلة في هالة زواتي، وزيرة الطاقة والثروة المعدنية، وإيطاليا، عبر فانيا جافا، وكيلة وزارة خارجيتها، إضافة إلى بث أوربانس القائمة بأعمال مساعد وزير الطاقة الأمريكي.