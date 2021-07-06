مصر: سد النهضة "قضية وجودية" بالنسبة لنا ونأمل في نزع فتيل أي تصعيد

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تسعى وراء الحلول السلمية لأزمة سد النهضة مع إثيوبيا، وذلك عبر المفاوضات التي تحقق مصالح الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا).

وأضاف شكري في تصريحات لفضائية "إكسترا نيوز"، أن بلاده تستهدف أيضا نزع فتيل أي توتر أو تصعيد، موضحا أن هذه مسؤولية مجلس الأمن في العمل بالدبلوماسية الوقائية.

وأوضح الوزير الذي يتواجد حاليا في نيويورك استعدادا لحضور جلسة مجلس الأمن حول الأزمة، أن بلاده تولي قضية سد النهضة أهمية قصوى لارتباطها المباشر بالأمن القومي لمصر، معتبرا أنها "قضية وجودية".

وأشار إلى أن اللقاءات التي أجراها الوفد الدبلوماسي المصري في مجلس الأمن، شهدت التأكيد على موقف القاهرة الثابت من ضرورة الوصول إلى اتفاق ملزم بشأن السد.

كما لفت إلى رفض مصر والسودان للإجراء الأحادي من قبل إثيوبيا، التي بدأت عملية الملء الثانية لسد النهضة هذا الأسبوع.

وبحسب تغريدة للناطق باسم وزارة الخارجية المصرية، فقد التقى وزير الخارجية سامح شكري في نيويورك المندوبين الدائمين لروسيا والصين في مجلس الأمن.

وأكدت مصر للجانبين الروسي والصيني ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بدوره في قضية سد النهضة الإثيوبي، قبيل ساعات من جلسة مرتقبة للمجلس بطلب من القاهرة والخرطوم لبحث الخلافات مع إثيوبيا حول المشروع.

يتبع...