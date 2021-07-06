إيران تعلن موقفها بشأن انضمام إسرائيل إلى الاتحاد الأفريقي بصفة مراقب

كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، موقف بلاده من انضمام إسرائيل إلى الاتحاد الأفريقي بصفة مراقب.

وأكدت وكالة "فارس" في تقرير مطول لها ، اليوم الثلاثاء، أن إيران تعارض انضمام إسرائيل إلى الاتحاد الأفريقي بصفة مراقب، في وقت دعا الدول الأفريقية إلى احترام قرارات المنظمات والمؤسسات والهيئات الدولية بعدم منح العضوية لإسرائيل.

وناشد خطيب زادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي إلى تمسكها بالقضية الفلسطينية، واحترام قرارات الهيئات والمؤسسات والمنظمات الدولية الرئيسة، مثل منظمة التعاون الإسلامي، حيال معارضة أي إجراء لمنح أي عضوية أو منصب لإسرائيل.

سبق أن بعث الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف العثيمين، رسالة إلى وزير الخارجية الإيرانية، محمد جواد ظريف، أكد من خلالها تقديره لالتزام إيران بمبادئ المنظمة الإسلامية، ومشاركة طهران في فعاليات ومساعي الدول الإسلامية، خاصة ما يتعلق منها بقضية فلسطين والقدس المحتلة.