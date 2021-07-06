السعودية... النيابة العامة تصدر بيانا بشأن الإبلاغ عن وجود أي مسجون بصفة غير مشروعة

نشرت النيابة العامة السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، بيانا بشأن الإبلاغ عن وجود أي مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة، أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف في البلاد.

وذكرت النيابة العامة في تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي في "تويتر"، أنها تتلقى كل البلاغات المتعلقة بوجود أي مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة، أو بشأن وجوده في أي مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف، مؤكدة أنها تأمر عضو النيابة المختص، على الفور، بمراجعة تلك البلاغات، والتحقق من صحتها.

تتلقى #النيابة_العامة كافة البلاغات عن وجود أي مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف، سواءً كان الإبلاغ مشافهة أو كتابة أو إلكترونياً وفقاً للقنوات المخصصة لذلك، وفي ضوء ذلك ينتقل عضو النيابة العامة المختص فور علمه ويُجري الموجب النظامي في هذا الشأن. pic.twitter.com/eZgJsY8eBW — النيابة العامة (@bip_ksa) July 6, 2021

وناشدت النيابة العامة السعودية في بيانها على كل من يعلم بوجود موقوف أو مسجون بطريقة غير مشروعة، أو في مكان غير مخصص للتوقيف أو السجن، إبلاغ النيابة العامة، التي ستقوم بدورها بالتحقيق في البلاغ، ورفعه للجهة المختصة، والتي تتعلق بتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك.