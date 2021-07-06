تونس تسجل رقما قياسيا في إصابات كورونا.. 8 آلاف حالة خلال 24 ساعة

سجلت تونس، رقما قياسيا في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والوفاة جراء الوباء، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة في تونس، اليوم الثلاثاء، إنها سجلت 7930 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس و119 وفاة، بحسب "رويترز".

وتمثل هذه الأعداد رقما قياسيا لحالات الإصابة اليومية بالفيروس منذ بدء الوباء العام الماضي.

وبإعلان هذه الأرقام، ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى نحو 455 ألفا بينما بلغت الوفيات أكثر من 15 ألف حالة.

وعقب النجاح في احتواء الوباء في الموجة الأولى العام الماضي، تواجه تونس طفرة في حالات الإصابة الجديدة.

وأعلنت السلطات فرض حالة العزل العام في بعض المدن منذ الأسبوع الماضي إلا أنها رفضت تطبيق العزل العام على مستوى البلاد جراء الأزمة الاقتصادية.

وتقول السلطات الصحية إن أجنحة العناية المركزة تقترب من طاقتها الاستيعابية القصوى مضيفة أن الوضع يشبه الكارثة.