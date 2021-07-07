هجوم بالطائرات المسيرة يستهدف قاعدة أمريكية في حقل نفط سوري

أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا بأن هجوما بالطائرات المسيّرة قد استهدف قاعدة أمريكية في حقل نفط سوري.

وقالت مصادر محلية لـ"سبوتنيك": "هجوم بموجة من الطائرات المسيّرة أغارت على القاعدة اللاشرعية للجيش الأمريكي في حقل العمر النفطي، في ريف دير الزور الشمالي الشرقي".

وأضافت المصادر: "دفاعات الجيش الامريكي أطلقت عددا من الصواريخ المحمولة على الكتف، في محاولة للتصدي لهجوم طائرات مسيرة مجهولة العائدية".

يتبع...