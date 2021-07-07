مصادر عسكرية عراقية: هجوم صاروخي على قاعدة "عين الأسد" الجوية

أكد مصدر أمني عراقي، اليوم الأربعاء، تعرض قاعدة "عين الأسد" في محافظة الأنبار إلى هجوم صاروخي.

وقال المصدر لموقع "السومرية نيوز"، إن "القاعدة تعرضت إلى القصف بأكثر من 7 صواريخ، سقطت داخل القاعدة ومحيطها".

وأضاف المصدر: "تم الرد وإحراق العجلة التي تحمل منصات إطلاق الصواريخ".

وذكر المصدر أنه "تم تطويق ناحية البغدادية بالكامل من قبل القوات الأمنية في محاولة للقبض على منفذي الهجوم الصاروخي".

ومنذ أشهر يتعرض مطار بغداد الدولي والمنطقة الخضراء الشديدة التحصين في بغداد والتي تضم المباني الحكومية والسفارة الأمريكية وبعثات دبلوماسية أجنبية، إلى جانب قواعد عسكرية تستضيف قوات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" أبرزها "عين الأسد"، لسلسلة من الهجمات المتكررة بصواريخ كاتيوشا.

ولم تكشف الأجهزة الأمنية حتى الآن عن منفذي هذه الهجمات الصاروخية، فيما تتهم واشنطن جماعات موالية لإيران بتنفيذ الهجمات.