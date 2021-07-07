لافرنتيف: روسيا تأمل بتوصل المعارضة ودمشق إلى تفاهم على اجتماع اللجنة الدستورية

أعرب ألكسندر لافرنتيف، مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، أن روسيا تأمل في أن تتوصل دمشق والمعارضة السورية إلى تفاهم في الشهر المقبل بشأن عقد اجتماع اللجنة الدستورية.

وقال المسؤول الروسي: "السيد بيدرسن متفائل للغاية، وسيستمر في مشاورات بين الجانبين، مع هادي بحرة من المعارضة وأحمد الكزبري من الحكومة ولكن نأمل أن يتوصلوا بالتأكيد إلى تفاهم في الشهر المقبل... على عقد اجتماع اللجنة الدستورية السورية".

وتنطلق في عاصمة كازاخستان، نور سلطان، اليوم الأربعاء، جولة جديدة من المفاوضات حول التسوية السورية بصيغة "محادثات أستانا"، التي ترعاها روسيا وتركيا وإيران.

ومن المتوقع أن يشارك في المحادثات وفود من الحكومة السورية والمعارضة، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا، غير بيدرسن.

وجرت آخر جولة من المفاوضات السورية بصيغة "محادثات أستانا"، في منتصف شباط/ فبراير الماضي، في مدينة سوتشي الروسية على البحر الأسود.

وكان من المقرر أن تستضيف العاصمة الكازاخية هذه الجولة من المباحثات حول سوريا، في أيار/ مايو الماضي، إلا أنه تم إرجاؤها بسبب جائحة كورونا.

وقد ساعد التبادل الأخير للأسرى، بين الحكومة السورية وجماعات المعارضة، في خلق أجواء ملائمة قبل المفاوضات في كازاخستان؛ وجرت عملية التبادل شمالي البلاد، في إطار "صيغة أستانا".

وخفت حدة النزاع المسلح في سوريا، الذي بدأ عام 2011؛ وذلك بعد القضاء على تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا)، واستعادة الحكومة السورية معظم المناطق التي سيطرت عليها المعارضة.

وكانت روسيا وتركيا وإيران أطلقت، في 2017، "محادثات أستانا"، بين الحكومة السورية والمعارضة؛ كما تتوسط الأمم المتحدة في محادثات اللجنة الدستورية السورية في جنيف.