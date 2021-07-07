إسرائيل تنشر صورة لرئيسها متنكرا خلال عملية خاصة... بمناسبة انتهاء ولايته

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن جهاز الأمن العام الداخلي (الشاباك) سمح بنشر صورة للرئيس رؤوفين ريفلين، متنكرا خلال عملية خاصة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، اليوم الأربعاء، أن الرقابة الداخلية في جهاز الشاباك سمحت بنشر صورة لرؤوفين ريفلين، الرئيس الإسرائيلي، وهو متنكر في هيئة شخص آخر، وتظهر صورته وهو واضعا لحية اصطناعية وشعر مستعار "باروكة".

رئيس الدولة يتجول في أنحاد البلاد بهيئة رجل آخر دون أن يتعرف عليه أحد https://t.co/yJgDfDgI4e — مكان الأخبار (@News_Makan) July 7, 2021

وعزت القناة الإسرائيلية نشر تلك الصورة بمناسبة انتهاء ولاية رئيس الدولة رؤوفين ريفلين، مؤكدة أنه تم التقاط الصورة وهو يتجول في البلاد، بمرافقة وحدة العمليات في جهاز "الشاباك"، دون أن يتعرف عليه أحد.

وفي السياق نفسه، أدى إسحاق هرتسوغ، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية رئيسا لإسرائيل، خلفا لرؤوفين ريفلين الذي يتولى المنصب منذ 2014.

"יחי, יחי, יחי": נשיא המדינה יצחק הרצוג הצהיר אמונים pic.twitter.com/jwoYCQrPkL — כאן חדשות (@kann_news) July 7, 2021

ففي جلسة خاصة بالكنيست، أدى هرتسوغ اليمين على كتاب التوراة الخاص بجدته، الذي أقسم عليه والده حاييم هرتسوغ قبل 38 عاما أثناء تنصيبه رئيسا لإسرائيل، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وبذلك يصبح هرتسوغ، الذي انتخبه الكنيست الشهر الماضي، هو الرئيس رقم 11 لإسرائيل، المنصب الذي شغله حاييم فايتسمان لأول مرة عام 1949.