إعلام: تعثر التعاون الاقتصادي بين إسرائيل والإمارات بسبب خطوة أمريكية

أفادت صحيفة عبرية، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة الأمريكية اتخذت خطوة جديدة، أدت بدورها إلى تعثر التعاون الاقتصادي بين إسرائيل والإمارات.

ذكرت صحيفة "غلوبس" العبرية، اليوم الأربعاء، أن الإدارة الأمريكية قررت تجميد "صندوق إبراهام" الذي تم تدشينه بالتزامن مع توقيع اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل، العام الماضي.

ونقلت الصحيفة على لسان مصادر أمريكية وإسرائيلية أن تجميد عمل "صندوق أبراهام" قد أوقف بدوره مجالات تعاون عدة بين الطرفين الإماراتي والإسرائيلي، خاصة مع توقع الإدارة الأمريكية السابقة، بزعامة دونالد ترامب، دخول دول عربية أخرى في عملية التطبيع مع إسرائيل، والاشتراك في هذا الصندوق.

وأكدت الصحيفة أنه مع دخول جو بايدن وإدارته الجديدة البيت الأبيض، في العشرين من يناير/ كانون الثاني الماضي، تم تجميد العمل في هذا الصندوق، كما أن واشنطن أبلغت تل أبيب بأنها ستقوم بفحص وبحث مدى أهمية الصندوق، حتى الآن، دون جدوى، أو دون صدور نتائج ملموسة لهذا الأمر.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن الإمارات قد دشنت صندوقا في شهر مارس/ آذار الماضي، بقيمة 10 مليارات دولار، ولكن لم يظهر هذا الصندوق منذ وقتها.

ويذكر أن البحرين والإمارات قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول الماضي، برعاية الرئيس السابق، دونالد ترامب، في البيت الأبيض.