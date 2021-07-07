إيطاليا: قاعدة السالم العسكرية الكويتية أصبحت المركز العصبي لقدرات الدعم الاستراتيجي في المنطقة

صرح وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو غويرني، أن قاعدة "السالم" العسكرية الكويتية، أصبحت المركز العصبي لقدرات الدعم الاستراتيجي في المنطقة كلها.

وأشار غويريني في تصريحات نقلتها وكالة "آكي" الإيطالية اليوم، إلى أن الخليج يواصل دوره الحيوي في استقرار أمن المنطقة بأسره وحماية المصالح الإيطالية أيضا.

وتابع بقوله "بشكل خاص يضمن الخليج أمن طرق الملاحة البحرية، وفي هذا الصدد، وتكاملاً لأنشطة التعاون الفني الثنائي العديدة مع دول الخليج كافة، تعتزم وزارة الدفاع الإيطالية تأكيد الالتزامات التي بدأناها بالفعل معهم".

وأوضح وزير الدفاع الإيطالي في إحاطة برلمانية بشأن مشاركة إيطاليا في المهمات العسكرية الدولية، أمام لجنتي الخارجية والدفاع المشتركتين في مجلسي النواب والشيوخ، أن الكويت ستضطلع بدور مركزي بشكل متزايد الفترة المقبلة.

واستمر بقوله "بشكل خاص في قاعدة السالم، التي أصبحت المركز العصبي لقدرات الدعم الاستراتيجي في المنطقة، والتي نساهم يضمان أمنها أيضًا من خلال بطارية صاروخية، أذن بها برلماننا هذا العام الماضي".