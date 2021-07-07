الجيش اليمني: قتلى من الحوثيين وتدمير عتاد إثر غارات جوية للتحالف في البيضاء

صرح الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، أن التحالف العربي أوقع، اليوم الأربعاء، خسائر ضمن جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، عقب غارات جوية على محافظة البيضاء وسط اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. ذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة التابع لوزارة الدفاع اليمنية، عبر "تويتر"، أن "مقاتلات التحالف دمرت عربتي (بي إم بي) وكاتيوشا تابعة للحوثيين في مديريتي ذي نَاعِم والطَفة (شمال وشمال غربي البيضاء)".

وأضاف أن "التحالف دمر بغارة جوية أخرى عربة في جبل حلموس بمديرية ذي نَاعِم"، مؤكداً "سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين إثر الغارات".

وأشار إلى "استكمال الجيش والمقاومة الشعبية (كيان قبلي موالٍ للجيش) تأمين المواقع المحررة في مديرية البيضاء، ومواصلة دحر الحوثيين من آخر مناطق مديرية الصومعة (شرق البيضاء)"، لافتاً إلى "قصف المدفعية مواقع للحوثيين في محيط مدينة عوين آخر مناطق تمركزهم في الصومعة".

من جهة ثانية، أفاد تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الحوثيين، بأن التحالف نفذ 4 غارات جوية على مديرية ذي نَاعِم "شمال البيضاء"، دون تفاصيل إضافية بشأن الأهداف التي طالها القصف وفيما إذا تسبب في وقوع خسائر.

وفي وقت سابق من اليوم، استكمل الجيش اليمني السيطرة على جبل مسلم الاستراتيجي، وجبل سودة المطل على مدينة البيضاء عاصمة المحافظة، عقب معارك مع جماعة الحوثيين أوقعت قتلى وجرحى من الجانبين، حسب ما أفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، وذلك بعد ساعات من إعلان القوات الحكومية سيطرتها على منطقة العادية آل مظفر ووادي ممدود في مديرية البيضاء مركز المحافظة المحاذية لـ 8 محافظات وسط اليمن.

في حين أعلنت جماعة "أنصار الله" استعادة عدد من المواقع في مديريتي الصَومعة والزَاهِر شرق وغرب البيضاء، إثر عمليتين عسكريتين أطلقتهما ضد الجيش أسفرتا عن سقوط أكثر من 80 قتيلاً وجريحاً في صفوفه، قالت إن "بينهم قيادات من القاعدة".

والاثنين الماضي، دارت أعنف المعارك بين جماعة "أنصار الله" والجيش اليمني، تمكن خلالها الأخير من السيطرة على مناطق مديرية الزَاهِر آل حميقان غرب البيضاء بما فيها مبنى إدارة الأمن ومنطقة الخلوة بعد تأمين موقع ضحوة الاستراتيجي وتلة ديزل المطلين على مركز المديرية.

ومنذ الجمعة الماضية، تدور معارك مستمرة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين في محافظة البيضاء، اثر إطلاق وزارة الدفاع اليمنية عملية واسعة اسمتها "النجم الثاقب" لاستعادة مناطق المحافظة من قبضة الجماعة.